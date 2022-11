Le musée archéologique de Vienne ferme ses portes pendant cinq ans pour préparer sa renaissance

C'est une longe période de fermeture qui commence pour le musée archéologique installé dans l'église Saint Pierre de Vienne en Isère. Ses portes resteront fermées jusqu'en 2027, mais c'est pour préparer une véritable renaissance puisqu'il va être agrandi et devenir le 12e musée départementale de l'Isère.

4000m² consacrés à l'histoire de la ville de Vienne

Ce projet est porté par le maire de la ville, Thierry Kovacs, depuis son élection en 2014. L'objectif est de valoriser la richesse du patrimoine viennois et d'apporter une nouvelle offre touristique dans ce secteur du département. Après les travaux, le tout nouveau musée départemental d'histoire de Vienne mesurera 4000m², en englobant l'église Saint-Pierre où il se trouvait jusqu'ici, l'église Saint-Georges et la maison dite Boullu.

On a des pièces qui sont monumentales qu'il va falloir déménager

Les énormes sarcophages et toutes les autres pièces exposées dans le musée vont être déménagées pour être restaurées et permettre des fouilles dans l'église. © Radio France - Noémie Philippot

Si les travaux vont durer cinq ans, c'est que la tâche à accomplir est énorme. "On a des pièces qui sont monumentales, qu'il va falloir déménager" explique Thierry Kovacs. Comme une partie d'entre elles seront exposées dans le nouveau musée, "il va falloir les restaurer, tout ceci se fait sur plusieurs mois voire plusieurs années." L'église Saint-Pierre va donc être complètement vidée, ce qui va permettre de réaliser des fouilles archéologiques précises. "Le choix de restauration va dépendre de la connaissance qu'on aura du site" précise le maire de Vienne. Ces travaux n'en commenceront qu'en 2024, après ces fouilles déterminantes.

Une nouvelle offre touristique

En 2027, il y aura deux musées d'ampleurs dans ce secteur puisque le musée Gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal se trouve à dix bonnes minutes à pieds seulement du futur musée d'histoire de Vienne, sur l'autre rive du Rhône. "Il est bien évident qu'on ne va pas faire un doublon" assure Thierry Kovacs. "Ici on va parler de l'histoire de Vienne de la Préhistoire jusqu'à l'époque moderne." Pour l'époque Gallo-romaine, "on renverra sur le musée de Saint-Romain et tout ça va se parler, s'imbriquer."

Une fois vidée, l'église Saint-Pierre va faire l'objet de fouilles archéologiques détaillées. Leurs résultats conditionneront la rénovation des lieux. © Radio France - Noémie Philippot

La plupart des onze autres musées départementaux se concentrent dans l'agglomération de Grenoble. "Il n'y avait pas de musée [départemental, ndlr] sur cette partie du département" souligne Patrick Curtaud, vice-président du département de l'Isère notamment en charge de la culture. "L'Isère, chacun le sait, c'est un grand département touristique l'hiver, ça reste un département important en matière de tourisme l'été mais ce qu'on a voulu faire, avec la participation du département sur la construction de ce musée, c'est de donner une importance beaucoup plus grande au tourisme fluvial."

La halte sur le Rhône de Vienne se situe en effet à quelques centaines de mètre du musée d'histoire de la ville. L'objectif est de convaincre les croisiéristes d'intégrer ce lieu à leurs parcours de visites, "ça sera l'histoire de la ville de Vienne en condensée avant d'aller sur les différents sites qu'ils pourront visiter."

Ce projet va coûter plus de 32 millions d'euros. Le département estime que 140.000 personnes pourrait visiter le nouveau musée départemental d'histoire de Vienne dès sa première année d'ouverture.