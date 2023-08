Le musée archéologique du lac de Paladru dépasse les attentes pour sa première année d'ouverture

Dans la fraîcheur du musée archéologique, Anne se penche sur les vitrines et observe des objets vieux de plusieurs milliers d'années, retrouvés dans les eaux du lac de Paladru. "On habite à côté du lac, du coup on voulait en savoir un petit peu plus sur toutes les populations qui ont vécu là avant nous. C'est une visite très agréable et on avait envie de découvrir le lieu !" Elle a donc attendu les vacances pour en profiter avec ses enfants, sa fille avait déjà visité le MALP avec son école.

50.000 visiteurs en un an

La fillette fait donc parti des nombreux visiteurs a avoir passé plusieurs fois les portes du musée pendant sa première année d'ouverture. Il a enregistré 50.000 entrées contre les 20.000 espérés par ses responsables. "En terme d'engouement, c'est assez exceptionnel" se réjouit Bruno Cattin, président de la communauté communes du Pays Voironnais. "C'est la preuve que le musée a trouvé toute sa place, et relativement vite."

Robert est déjà venu cinq ou six fois regarder les outils, objets et armes du néolithique et de l'An mil, qui retracent la vie à ces époques sur les berges du lac de Paladru. "J'y reviens et surtout, je le fais connaître à des amis." Cette fois-ci, il accompagne Georges dont l'un des fils a participé aux fouilles du lac. Il a donc vu des photos des objets trouvés ici mais ils étaient encore boueux. "Je ne m'attendais pas du tout à quelque chose d'aussi grandiose. J'ai presque une certaine émotion parce que je vais me trouver en face de l'histoire des Hommes."

La salle de l'exposition permanente du MALP. © Radio France - Noémie Philippot

Ces retours très positifs et autant de public pour la première année d'ouverture, cela réjouit Emmanuelle Martinon, la responsable du musée. "On est très heureux que la proposition qui est faite dans l'exposition permanente trouve son public." Elle est doublée de différentes expositions temporaires au fil des mois. Si les objets attirent "et donnent du sens à la visite, on a un site exceptionnel avec le lac de Paladru, qui permet d'attirer un public plus large."

Le MALP est installé sur les berges du lac. De sa terrasse, on peut profiter du paysage, du bleu de l'eau et il suffit de faire quelques mètres pour se baigner.