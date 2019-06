Le musée d'archéologie du Mans fête ses 10 ans et devient le "musée Jean-Claude Boulard - Carré Plantagenêt"

Né sous l'impulsion de l'ancien maire du Mans en 2009, le musée d'archéologie situé en centre-ville est officiellement devenu, ce vendredi, le "musée Jean-Claude Boulard - Carré Plantagenêt". Une plaque a été dévoilée au cours d'une cérémonie d'hommage, un an après la mort de l'élu.

A gauche de la plaque officielle, ce panneau retraçant le parcours et l'oeuvre de l'ancien maire du Mans

C'est sous l'impulsion de l'ancien maire, décédé il y a un an, que cette imprimerie située en cœur de ville est devenue, en 2009, un musée consacré à l'histoire du territoire sarthois de la Préhistoire à la fin du Moyen Âge. Assez naturellement, un an après le décès de l'élu, les lieux ont été rebaptisés, ce vendredi : "musée Jean-Claude Boulard - Carré Plantagenêt". La cérémonie officielle autour de la famille Boulard (son épouse, ses deux filles) a rassemblé nombre d'élus de la majorité, dont Stéphane Le Foll qui, désormais, occupe le fauteuil de maire du Mans.

Un partenariat unique avec le "musée du quai Branly - Jacques Chirac"

Au fil du temps, Jean-Claude Boulard avait noué un partenariat entre le Carré Plantegenêt et le musée du Quai Branly - Jacques Chirac, à Paris, consacré aux peuples premiers. Julie Bouillet, la responsable du musée Jean-Claude Boulard - Carré Plantagenêt rappelle que l'ancien maire du Mans était "passionné d’ethnologie". Elle reconnaît qu'au départ, ce partenariat "a pu surprendre". Temporaire, il est devenu définitif en 2016 avec le prêt de "quatre oeuvres en provenance d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Océanie".

"Une sorte de témoignage pour les visiteurs"

Le président du musée du Quai Branly - Jacques Chirac, se souvient de la naissance de ce partenariat. Stéphane Martin raconte que "Jean-Claude Boulard avait été sensible à l'idée de Jacques Chirac de mettre au cœur du Louvre quelques œuvres d'art non occidentales avec l'idée que ce soit une sorte de témoignage et de choc pour les visiteurs. C'est ce qui se passe au Mans, à l'entrée du Carré Plantagenêt. Stéphane Martin précise : "Le Mans est la seule Ville de France avec laquelle nous avons un tel partenariat".

Une partie de la famille Boulard (dont Dominique, l'épouse de l'ancien maire) a part ce vendredi à la cérémonie d'hommage © Radio France - Bertrand Hochet

►►► Les 10 ans du Carré Plantagenêt : un week-end d'animations

Pour ce week-end d'anniversaire, des animations sont prévues samedi 8 et dimanche 9 juin au musée Jean-Claude Boulard - Carré Plantagenêt, de 10h à 18h. Notamment : dégustation de cuisine médiévale et romaine, musique médiévale, tournage de céramiques, démonstrations de combats de gladiateurs... Entrée libre et gratuite.