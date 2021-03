Le musée d'Orsay rebaptisé en hommage à Valéry Giscard d'Estaing

Le ministère de la Culture annonce ce lundi que le nom de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing sera accolé à ceux des musées d'Orsay et de l'Orangerie. Décédé le 2 décembre dernier, l'ancien chef d'Etat "avait oeuvré avec détermination et engagement pour la naissance du musée".

Le nom de Valéry Giscard d'Estaing ajouté à ceux des musées d'Orsay et de l'Orangerie

Il faudra désormais l'appeler "l’établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing". Ce lundi, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, a annoncé que le célèbre musée parisien allait changer de nom. Le patronyme de l'ancien chef d'Etat, décédé le 2 décembre, y sera désormais accolé.

Dans un communiqué, le ministère annonce, "en accord avec le président de la République", ce changement de nom pour rendre hommage au rôle qu'avait joué Valéry Giscard d'Estaing "avec détermination et engagement" pour la "naissance du musée" et qu'il en avait "suivi son développement". Cette décision "a été prise en lien avec la présidente de l'établissement (Laurence des Cars) et la famille de Valéry Giscard d'Estaing", précise la rue de Valois.

Un décret sera publié dans les meilleurs délais par le Conseil d'Etat pour rendre effectif ce changement de dénomination. A l'initiative du député centriste Yannick Favennec de la Mayenne, l'Assemblée nationale avait demandé à l'unanimité que le nom de l'ancien président soit accolé. Une résolution en ce sens, non contraignante, émanant du groupe UDI, l'un des héritiers de l'UDF fondée par Valéry Giscard d'Estaing, a été adoptée avec 91 voix pour et une abstention.

S'il revient à la présidence de Georges Pompidou (1969-1974) d'avoir fait classer monument historique la gare d'Orsay, menacée de démolition, dans le but de la transformer en musée, "la décision officielle d'engager les travaux et de dédier ce musée aux arts du XIXème siècle a relevé de l'action déterminante du président Valéry Giscard d'Estaing en 1977", ajoute le communiqué du ministère de la Culture. Le musée d'Orsay a ouvert ses portes au public le 9 décembre 1986, sous la présidence de François Mitterand.

Le musée de l'Orangerie, situé en face d'Orsay sur l'autre rive de la Seine dans le jardin des Tuileries, a été rattaché à Rosay en 2010. Il accueille le grand ensemble des "Nymphéas", legs de Claude Monnet à l'Etat.