Le Musée de la Base aérienne de Cognac livre ses secrets

C'était ce lundi le 8 mai, date anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie en 1945. La base aérienne 709 de Cognac, baptisée "Commandant Ménard" du nom justement d'un aviateur résistant de la première heure, en a profité pour ouvrir les portes de son musée. 125 curieux ont visité ce musée dans la seule journée de lundi

Une des nombreuses "bombes béton" laissées par les Allemands © Radio France - Pierre MARSAT

On connaît bien la Base aérienne 709 de Cognac-Châteaubernard pour son école de pilotage, pour son escadre de drones, et ses avions de formation pour les aviateurs de l'Armée de l'Air. La base de Cognac, ce sont aujourd'hui 1400 personnes. Une centaine d'élèves aviateurs, venus d'Evreux, sont attendus avant l'été, pour apprendre à piloter sur Beechcraft 350. Cognac dispose aujourd'hui de 27 GROB 120, 26 Pilatus PC 21, et 12 Drones Reeper.

Le fauteuil siège passager d'un avion allemand Caudron, récupéré par un habitant sur une épave © Radio France - Pierre MARSAT

Créée en 1938 par le maire de Cognac, qui voulait à l'époque apporter une activité économique pour équilibrer le marasme de la viticulture, la Base aérienne 709 a connu l'occupation allemande de 1940 à 1943. Transformée en école de guerre, avec des aviateurs qui attaquaient les convois des Alliés à l'approche du Mur de l'Atlantique, la base a été bombardée par les Américains. Le 31 décembre 1943, un bombardement massif préparait le terrain en vue de Débarquement de Juin 1944. Mais avec des pertes, comme le crash d'un bombardier B17, qui s'est écrasé sur la commune de Gimeux.

La porte du bombardier B17 américain qui s'est écrasé à Gimeux © Radio France - Pierre MARSAT

