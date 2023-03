Le musée de la mode à Albi vit ses derniers mois

Situé à deux pas de la cathédrale d'Albi, ce petit musée est installé dans un ancien couvent datant du 12e siècle. En ce moment l'exposition des 10 ans du musée de la mode est prolongée. Un musée tenu par un passionné, Dominique Miraille qui collectionne depuis près de 40 ans des vêtements, accessoires, bijoux, dentelles, brochures de mode. Il pioche dans sa réserve de près de 10.000 pièces pour proposer, tous les deux ans, une nouvelle exposition.

On peut admirer une robe année 50 confectionnée dans un parachute, des éventails peints à la main en bois et ivoire, le manteau qu'Isabelle Adjani portait à la cérémonie des Césars en 1984, ou encore des chaussures en soie et plumes roses de la couturière Chantal Thomass. Des Albigeois et des vacanciers qui visitent le musée en sortent éblouis : "les costumes du 18ème siècle sont de qualité, très bien conservés, on voit de très belles robes, des chaussures fines très travaillées, c'est superbe!"

Les visiteurs regrettent que le musée ferme ses portes à la fin de l'année, mais Dominique Miraille a décidé, pour des raisons personnelles de quitter Albi. Il continuera de collectionner et de stocker des vêtements. Il a déjà des demandes de prêts de la part de musées publics parisiens. Ce musée de la mode d'Albi accueillait ces dernières années 30.000 visiteurs chaque année. Dominique Miraille conserve sa boutique vintage, rue de la Souque, où il vend des bijoux, des vêtements et accessoires achetés en 2ème ou 3ème main, et où viennent s'approvisionner des costumiers de films ou de théâtre.

Le musée de la mode est ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à midi et de 14h30 à 18h. L'entrée coûte 6 euros pour un adulte, tarif réduit 4 euros. C'est gratuit jusqu'à 8 ans. Des visites commentées ont lieu sur rendez-vous les dimanches.