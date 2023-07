Le musée de la préhistoire de Tautavel bientôt reconstruit en centre-ville

Les commerçants du centre-ville de Tautavel peuvent souffler : le futur musée de la Préhistoire sera construit sur un terrain de 2.600 mètres carrés situés juste au-dessus de l'actuel musée . "Nous avons décidé de suivre le souhait des habitants de Tautavel qui se sont lors de la consultation publique très largement prononcés pour conserver le musée en cœur de village", explique Carole Delga, la présidente de la région Occitanie.

ⓘ Publicité

Les autres pistes consistaient à construire le nouveau musée dans la cave coopérative, en contre-bas de l'actuel musée ou bien sur un site en sortie du village. "Ce sera un bâtiment en harmonie avec le paysage, sur deux étages, en hauteur qui va attirer l'œil et qui, de part son emplacement, va soutenir la vie dans la commune. C'est aussi un moyen pour que les habitants de Tautavel se l'approprient, c'est très important", ajoute Carole Delga.

Pas de fermeture de l'actuel musée le temps des travaux

Pour des questions d'accessibilité et de parking, le maire de Tautavel a lui longtemps soutenu l'idée de construire le nouveau musée sur un nouveau site en sortie du village mais Francis Alis se dit aujourd'hui "très content. Ce sera comme un phare pour la commune. Être sur ce plateau, c'est aussi apercevoir la grotte où l'Homme de Tautavel a été découvert à deux kilomètres d'ici".

Francis Alis se dit aussi "très satisfait que l'actuel musée ne ferme pas durant les travaux" ce qui n'aurait pas été possible avec une simple réhabilitation. Après le concours d'architecture, les travaux devraient démarrer en 2026 et l'ouverture est prévue pour 2028. Le budget prévisionnel est de 30 millions d'euros.

Plus de place aussi pour les chercheurs

L'actuel musée deviendra alors un centre de conservation et de recherche. "C'est aussi une bonne nouvelle car aujourd'hui nous manquons de place. On a des colonnes de tiroirs qui montent très haut. Ce n'est pas pratique et pas très sûr pour les objets. Ca va nous faire du bien. On travaillera dans de meilleures conditions," sourit le conservateur Jacques Pernaud.

Le musée de Tautavel a été inauguré en 1992. Il accueille alors plus de 160.000 visiteurs par an. L'an dernier, la fréquentation est tombée à 50.000 visiteurs. Ce musée a aussi façonné l'activité économique du village. La plupart des commerces de Tautavel sont installés à proximité directe du site.