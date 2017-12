Le musée de la Préhistoire de Tautavel est sauvé

Le musée de la Préhistoire de Tautavel ne fermera pas au premier janvier prochain. Grâce à deux subventions accordées par la Région et le Département, le site est désormais sauvé. Avec une condition : la rénovation complète d'ici 2020 afin de faire face à la baisse de la fréquentation.

La bonne nouvelle a été annoncée ce lundi matin à Tautavel à l'issue du conseil d'administration de l'EPCC (établissement public de coopération culturelle qui regroupe le musée de la préhistoire et son centre de recherche) : le site ne fermera pas ses portes au premier janvier prochain, comme on pouvait le redouter.

Ce sont les collectivités locales qui ont permis de sauver le site en apportant deux subventions exceptionnelles. 30 000 euros pour la Région Occitanie et 15 000 euros pour le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Grâce à ces fonds, l'exercice 2017 pourra être bouclé. Les salaires seront payés ainsi que les créanciers.

Mais si les collectivités se sont engagées et sont désormais des partenaires de l'EPCC, elles ont aussi posé leurs conditions et notamment le lancement d'une vaste réflexion pour rénover ce musée qui est devenu aujourd'hui vieillissant et vétuste. Sa dernière rénovation remonte à 1992 et son côté très ancien est certainement à l'origine de la chute de la fréquentation depuis quelques années. En 2017, pour la première fois, le nombre de visiteurs est passé sous la barre des 60 000 et cela a donc abouti à une situation financière délicate.

Sous la présidence de la rectrice de l'académie de Montpellier, un comité de pilotage a été créé pour préparer cette rénovation complète du musée pour un montant de 3 millions d'euros. Les travaux devraient démarrer début 2019 pour un lancement en 2020.

Cette annonce est un gros soulagement pour les 18 salariés du musée et du centre de recherche qui font vivre une bonne partie de la commune de Tautavel.

Le musée qui est connu bien au-delà des frontières des Pyrénées-Orientales contient notamment l'un des crânes les plus vieux d'Europe (450 000 ans), découvert dans la Caune de l'Arago à Tautavel.