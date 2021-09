Le musée de la résistance à Joigny lance une collecte d'objets datant de la seconde guerre mondiale

A Joigny, une collecte départementale est lancée pour recueillir des objets liés à la période de la seconde guerre mondiale. Il s'agit de constituer un fonds historique pour le futur musée de la résistance et de la déportation.

Bernard Moraine le président de l'ARDY et un donateur, Jean-Louis Monet

Si vous avez dans votre grenier des objets liés à la période de la seconde guerre mondiale vous pouvez en faire don au futur musée de la résistance et de la déportation à Joigny. L'objectif est de constituer un fonds historique et tous les types d'objets sont les bienvenus.

Tout objet ou écrit des années quarante peut intéresser le musée -Bernard Moraine président de l' association ARDY

Certains, d'une grande valeur symbolique, sont déjà parvenus à l'Association Résistance ,Déportation dans l'Yonne, l'ARDY, qui mène ce projet. Comme par exemple cette veste de déporté aux rayures grises et bleues tristement célèbres donné par Jean-Pierre Monet. "Mon père Louis Monet a été un résistant déporté . _Il a porté cette tenue au camp de Buchenwald, lorsqu'il pleuvait ou gelait, le tissu était tout raide"_raconte Jean-Pierre Monet. "Quand il y avait les appels , il restait parfois trois ou quatre heures dehors, sans bouger. Le but était de fatiguer les gens pour qu'ils meurent plus vite".

La veste de Louis Monet, déporté à Buchenwald, sera exposée dans le futur musée de Joigny © Radio France - Renaud Candelier

Pour augmenter le fond d'exposition, l'ARDY cherche à collecter des objets ou des témoignages très divers explique le président de l'association Bernard Moraine. "Ce musée va reconstituer l'ambiance de ces années d'occupation. Cela peut être des vêtements, objets divers comme par exemple des ustensiles de cuisine, des tickets d'alimentation ou encore des rouleaux de papier peint des années quarante." détaille Bernard Moraine.

Et l'ambition de ce futur musée est bien départementale. "Quand j'étais maire , j'avais un peu sollicité les villes d'Avallon, d'Auxerre de Sens dont je sais qu'elles ont des choses dans leurs archives. Je les invite à faire un don à l'ARDY". Bernard Moraine qui prècise que dans l' Yonne, "il n'existe pas de musée qui raconte l'histoire des différents mouvements de la résistance. La déportation a touché tout le monde : des politiques en passant par les juifs, les tziganes, les homosexuels. Je pense qu'il y a un manque" poursuit le président de l'ARDY. "Notre génération a deux devoirs : le devoir de mémoire et de transmission. Transmettre la volonté des résistants et déportés, nous voulons que ce soit inscrits pour les générations futures pour les prévenir de dangers qui sont encore patents".

Pour l'instant aucune date d'ouverture n'est prévue pour ce musée dont le budget de création est estimé à 800.000 euros.

Pour faire un don d'objets liés à l'époque de la résistance et de la déportation dans l'Yonne, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'office du tourisme de Joigny, 4 Quai Henri Ragobert, 89300 Joigny. téléphone : 03 86 62 11 05