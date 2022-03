Le musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère acquiert 169 nouveaux objets grâce à des dons

Le musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère compte désormais 169 nouveaux objets et documents dans ses collections. C'est le résultat d'une grande collecte auprès des particuliers qui a duré près de cinq mois.

Conserver pour ne pas oublier. Le Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère, basé à Grenoble, avait lancé entre le 1er février et le 1er juillet 2021 une grande collecte auprès des particuliers. L'objectif était de récupérer un maximum d'objets et de documents liés à la Seconde Guerre mondiale, entre 1939 et 1945. Une réussite, puisque ce sont, au final, 169 dons qui ont été enregistrés.

Des souvenirs à conserver

Parmi les donatrices, Josiane Gouvernayre, originaire de Trept. Elle a aujourd'hui 83 ans. Elle est née en 1939. Elle était donc toute petite pendant la guerre, mais elle s'en souvient très bien. Elle a apporté plusieurs objets de l'époque au musée. Comme un corsage qui lui appartenait. "Il a été fait par la couturière du village, mademoiselle Rose, décrit-elle. Il est en toile de parachute. Alors c'est très joli, mais c'est très difficile à travailler, et surtout, l'été, on transpire beaucoup !"

Josiane Gouvernayre avec le corsage qu'elle donne au musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère. © Radio France - Dimitri Morgado

Josiane Gouvernayre donne aussi une image sur laquelle on voit une maison en flammes. "Ce sont les maquisards à Salagnon, dans le Nord-Isère, qui ont été brûlés dans leur maison par les Allemands un beau matin de février 1944, raconte-t-elle. Ils s'étaient réfugiés dans cette ferme et ils ont été dénoncés. Ça s'est passé très tôt le matin. Il y avait un tout petit peu de neige. Il faisait très froid et d'un seul coup, on a entendu des rafales d'armes automatiques. Tout le monde est descendu. Moi, j'étais dans les bras de ma grand-mère, qui, n'étant pas une catholique fervente, implorait tous les saints du paradis. Le grand père qui avait fait 14-18 était muet comme une carpe. Et puis bon, ils ont emmené deux otages."

Près de 80 ans plus tard, revoir cette image est toujours aussi émouvant pour elle. "Je peux vous assurer qu'il n'y a pas un jour où je n'y pense pas", précise-t-elle, des sanglots dans la voix.

Faire perdurer la mémoire

L'objectif de cette collecte était à la fois de développer et d'enrichir les collections du musée, mais c'était aussi l'occasion de combler des lacunes identifiées par les équipes du musée sur certaines thématiques, notamment les prisonniers de guerre, la question de la vie quotidienne, mais aussi tout ce qui était géographiquement lié au Nord-Isère. Et puis, cela reste essentielle de conserver un maximum de traces de cette Histoire. "Je suis contente parce que je me dis qu'ils auront encore une vie, parce que nous, on est la dernière génération qui avons connu cette période, même si on était jeune, explique Josiane Gouvernayre. On ne veut pas que ça se perde, il faut que les gens sachent."

"Ça reste important parce qu'en fait, on est à la fin de l'ère des témoins, on voit qu'aujourd'hui, les liens directs, les liens générationnels s'éteignent, raconte Alice Buffet, la directrice du musée. Les nouvelles générations aujourd'hui n'ont plus de grands-parents qui ont fait la guerre. Et donc, c'est important aujourd'hui pour des institutions comme le musée de la Résistance et la Déportation de l'Isère de se positionner comme le réceptacle pour ces objets et ces documents. Le fait que nous soyons un musée départemental, "Musées de France", confère aussi une pérennité très importante à ces objets."

Quelques objets, en images

Brassards de circulation pour médecin appartenant à Jean Tauveron. © Radio France - Dimitri Morgado

Peluche à l'effigie de "Babar" offerte par la résistante Marie Reynoard à France Mercier-Chamorand, vers 1935. © Radio France - Dimitri Morgado