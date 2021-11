Le Musée de la Romanité obtient la marque "Tourisme et Handicap"

À l’occasion de la Commission Interdépartementale Tourisme & Handicap qui s’est tenue le 18 novembre dernier à ­Villeneuve-lès-Maguelone, le Musée de la Romanité, à Nîmes, s’est vu attribuer la marque "Tourisme & Handicap (T&H)" pour les quatre familles de handicap : moteur, visuel, auditif et mental. Cette distinction est obtenue pour une durée de cinq ans. "Cette démarche, qui prolonge logiquement la volonté d’accessibilité du musée depuis son ouverture en 2018, a permis la formation des personnels à l’accueil de personnes en situation de handicap, la mise en place de nouveaux équipements d’accessibilité et la planification de travaux d’amélioration dans un délai de 5 ans", indique la direction du Musée (communiqué)

La labellisation T&H permet aujourd’hui au Musée de la Romanité de se positionner aux niveaux national et régional comme un lieu culturel et touristique répondant aux besoins spécifiques des visiteurs en situation de handicap, qu’ils soient auditif, mental, moteur ou visuel.

Le Musée de la Romanité est le deuxième musée du Gard, après la Maison du Grand site des Gorges du Gardon, à obtenir la Marque pour les quatre familles de handicap.

Cette envie d’un « musée pour tous » se retrouve également dans la programmation du Musée de la Romanité, puisque ce dernier prendra part à la Journée Internationale des Personnes Handicapées en proposant les 4 et 5 décembre prochains les animations suivantes :

Visites tactiles – En partenariat avec la FAAF

Samedi 4 et dimanche 5 décembre – À 14h et 16h

Comment percevoir l’environnement et comment se représenter les objets quand on y voit peu ou pas ? Accompagné de deux médiateurs, un voyant et un malvoyant, découvrez les œuvres les yeux bandés en utilisant d’autres sens que la vue.

— Durée : 1h / Gratuit et sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Initiation au graph’ – En partenariat avec Da Storm

Samedi 4 et dimanche 5 décembre – De 14h à 17h

L’univers du hip-hop rencontre celui de l’archéologie au travers de l’initiation à la pratique du graffiti avec le maniement de la bombe de peinture. Ouvert à tous avec les jeunes de structures médico-sociales (ITEP, IME, ITEP-pro, etc.) pour grapher ensemble.

— Gratuit, en accès libre.

Conférence « Décrypter la différence : la place des personnes handicapées dans les sociétés du passé » – En partenariat avec l’Inrap

Dimanche 5 décembre – 15h

Par Valérie DELATTRE, archéo-anthropologue à l’Inrap

La place des «corps différents» dans les groupes humains du passé sera évoquée dans cette conférence grâce à l’étude des pratiques de l’archéologie funéraire et des grilles de lecture de l’anthropologie. Quel était le quotidien d’un individu handicapé ? Était-il pris en charge par les siens ? Rejeté ? Soigné ? Accompagné ? Appareillé ? Aujourd’hui, les progrès de l’archéologie permettent une lecture de plus en plus précise de cette prise en charge et amorce une réflexion sur l’accueil de la différence dans les sociétés qui nous ont précédés... Cette recherche permet de découvrir la place des personnes handicapées dans les sociétés d’hier pour alimenter les débats et réfléchir collectivement à leur place dans nos sociétés contemporaines.