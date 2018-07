Le Musée de la Romanité propose désormais un livret pour enfants. A travers des jeux et des coloriages, les petits curieux peuvent découvrir d'un autre œil les antiquités dans un parcours adapté.

Nîmes, France

C'est un guide de musée pas comme les autres qui fait son entrée au Musée de la Romanité, à Nîmes. Un livret spécial enfants est désormais à la disposition des visiteurs les plus jeunes. A l'aide du carnet "Perce le mystère de la Schola Romana", les enfants peuvent suivre un parcours ludique et pédagogique afin de découvrir autrement les collections du musée. Comme pour une chasse au trésor, les enfants doivent retrouver, grâce à des indices, des œuvres d'art dans l'exposition.

Des enfants conquis

Léa, neuf ans, a pu découvrir la collection permanente du musée. Une manière différente de regarder les œuvres, ce qui n'est pas pour lui déplaire : « J'ai lu le livret, on en est à l'indice numéro 3 ! On essaye de chercher et d'avoir tout juste ! J'aime tout : les jeux, le musée en entier ... »

Même sa petite sœur, Camille, se passionne pour la chasse aux œuvres. Du haut de ses six ans, elle participe à la recherche des indices : « Neptune a un trident ... comme Ariel ? ».

Le livret réussit le pari d'apprendre tout en s'amusant. Et cerise sur le gâteau, il est gratuit et disponible en français comme en anglais.