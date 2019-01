Le musée de Utah Beach prépare le 75e anniversaire du Débarquement

Sainte-Marie-du-Mont, France

2019 est une année spéciale pour la Normandie. Il y a 75 ans, le 6 juin 1944 exactement, les Américains débarquaient sur ses plages pour libérer un pays en guerre depuis plusieurs années. Pour célébrer cet anniversaire, plusieurs commémorations sont prévues dans des villes de la Manche. Le musée du Débarquement de Utah Beach, à Sainte-Marie-du-Mont s'associe à cet anniversaire en proposant un programme d'activités sur plusieurs jours, avec quelques temps forts.

Jeudi 16 mai : Inauguration de l'exposition "Then and Now". Une superposition de clichés de la plage de Utah Beach de 1944 et d'aujourd'hui.

: Inauguration de l'exposition "Then and Now". Une superposition de clichés de la plage de Utah Beach de 1944 et d'aujourd'hui. Vendredi 31 mai : Première diffusion au public du documentaire "The girl who wore freedom", réalisé par Christian Taylor. Le film racionte, entre autres, l'histoire de la petite fille de 6 ans qui portait un drapeau américain en guise de robe.

Dimanche 2 juin : Une randonnée de 16 kilomètres ouverte à tous avec arrêts commentés à Utah Beach.

Lundi 3 juin : Séance de dédicaces des acteurs de la série Band of Brothers (Frères d'armes), créée par Steven Spielberg et Tom Hanks et diffusée en 2001.

Du 4 au 9 juin : Rassemblement historique "Utah Memory Field". Reconstitutions de l'armée américaine avec un camp, des véhicules historiques et des scènes rejouées.

Jeudi 6 juin : D-day. Cérémonies, concert, feu d'artifice.