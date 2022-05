Le musée des Beaux-Arts de Rennes acquiert une statue de Louis XIV, d'une valeur de 2,37 millions d'euros

Le Musée des Beaux-Arts de Rennes recevra en septembre une statue équestre de Louis XIV, acquise pour 2,37 millions d'euros grâce à un mécène et à l'Etat. Cette pièce est un modèle réduit d'une statue présente sur la place du Parlement au 18ème siècle et fondue à la Révolution française.

C'est une pièce exceptionnelle qui va bientôt gagner les collections du musée des Beaux-Arts de Rennes. Il vient d'acquérir une statue équestre de Louis XIV, réalisée par Antoine Coysevox. Il s'agit d'une miniature de celle qui trônait place du Parlement jusqu'à la Révolution française, lorsqu'elle a été fondue en 1793.

Une statue qui n'était d'ailleurs pas au départ destinée à Rennes, mais à Nantes, mais qui a profité de l'incendie qui dévasta le centre-ville de Rennes en 1720. Lors de la reconstruction, la statue, d'environ quatre mètres de haut, trouve le chemin de la place. Installée en 1926, elle sera finalement fondue pour faire des canons. "On ne va pas tout fondre tout de suite", raconte Guillaume Kazerouni, responsable des collections d'art ancien au musée des Beaux-Arts. "Il n'y a que le roi qui part à la fonte, la statue du cheval reste sur la place. Mais malheureusement, suite à des plaintes de révolutionnaires qui disaient que le cheval avait l'air d'attendre le suivant, quelques mois après, il part à son tour à la fonte."

Le groupe breton Novac comme mécène

Il ne reste finalement que deux bas reliefs, entreposés au musée à partir du début du 19ème siècle. Mais il a quelques années, la trace d'une version miniature de cette statue, signée du même sculpteur, est découverte dans une collection privée au Royaume-Uni. Son prix : près de 2,4 millions d'euros. Le Musée des Beaux-Arts souhaite s'en rendre acquéreur et se met à la recherche d'un mécène. Surtout que la statue, reconnue "œuvre d'intérêt patrimonial majeur", permet une défiscalisation de 90%. Le groupe Norac répond présent. "L'œuvre nous semblait symboliquement importante pour Rennes et on était contents de pouvoir y participer", témoigne Bruno Caron, son patron et fondateur. "C'est tout le côté histoire : la statue a été installée place du Parlement, le grand incendie de Rennes en 1720, le fait que le musée des Beaux-Arts détienne déjà deux bas reliefs. En fait, il y avait tout un tas de raisons convergentes."

La statue sera visible à partir du mois de septembre au musée des Beaux-Arts de Rennes. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

La statuette d'une hauteur de 94 cm repose sur un piédestal de 120 cm qui date du XIXe siècle. Elle est est exposée jusqu'au mois de septembre au musée du Louvre, à Paris, puis prendra la route pour le Musée des Beaux-Arts de Rennes, où elle sera visible à l'occasion des Journées Européennes du patrimoine, les 17 et 18 septembre.