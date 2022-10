PHOTOS : Le musée Guggenheim de Bilbao fête ses 25 ans

Cet automne, le musée Guggenheim de Bilbao fête ses 25 ans. Sous la houlette de l'architecte canadien Frank Gehry , sa construction avait duré quatre ans. Le Guggenheim est le fruit d'un pari fou et d'un investissement de 130 millions d'euros, financés notamment par le gouvernement autonome basque d'Euskadi. Avec plus de 30.000 plaques de titanes, son architecture décoiffante et ses expositions d'art contemporain, le Guggenheim a donné un nouveau souffle à Bilbao, une ville industrielle alors en déclin. Durant toute l'année la capitale de la Biscaye accueille aujourd'hui des milliers de touristes venus du monde entier.

ⓘ Publicité

Avec près d'un million de visiteurs rien que cette année, selon Juan Mari Aburto le maire de Bilbao, la plus grande ville du Pays basque a réussi son pari. "Le musée est le symbole même de la reconversion totale de Bilbao. C'est un véritable moteur. La première étape de la rénovation complète du centre ville. Aujourd'hui encore nous devons remercier les personnes qui ont lancé ce projet. Ils l'ont fait en pleine crise industrielle et sociale, et ce n'était pas simple. Cependant, les retombées économiques sont bien là avec déjà plus de 500 millions d'euros" assure Juan Mari Aburto .

"Pratiquement tous les touristes que nous accueillons viennent pour visiter le Guggenheim. C'est pour cela que la ville et le musée doivent continuer de travailler main dans la main" poursuit le maire de Bilbao.

Le Guggenheim est le symbole du renouveau de Bilbao, qui est passée d'une ville industrielle à une capitale touristique et de services © Radio France - Franck Dolosor

Les retombées économiques du Guggenheim sont également importantes au nord des Pyrénées. Selon les professionels du tourisme, avoir un tel musée à seulement une heure et demie de route est forcément un atout qui permet de mieux promouvoir la destination Biarritz-Pays basque .

Lors de ses déplacements internationaux, l'Agence départementale d'Attractivité et de Développement insiste toujours sur cette proximité. Il s'agit d'un atout bien apprécié par ses contacts notamment à Londres, Stockholm ou Copenhague. Entre Anglet et Hendaye, les professionels du tourisme ont depuis longtemps bien remarqué que parmi les milliers de touristes de passage sur la côte beaucoup vont passer au moins une journée à Bilbao.

Les excursions en bus affichent complet très souvent. Au départ de Biarritz, une dizaine de sociétés organisent chaque année une vingtaine d'excursions haut de gamme et proposent des aller-retours au musée Guggenheim avec chauffeur. Des dizaines de clients britaniques et américains viennent à l'aéroport de Biarritz en jet-privés uniquement pour cela.

Le premier juillet prochain, le Guggenheim de Bilbao liera à nouveau les deux côtés de la frontière grâce au Grand Départ de la 100ème édition du Tour de France qui sera donné depuis le parvis du musée.

Puppy, l'oeuvre de Jeff Koons, est le gardien des portes du musée © Radio France - Franck Dolosor

Le Guggenheim est le fruit d'un investissement de 140 millions d'euros © Radio France - Franck Dolosor

Pratique "Sections/Intersections : 25 ans de la collection du musée Guggenheim Bilbao". L'exposition présente trois volets : "Marquer l’histoire", "Déployer des récits" et "La vie matérielle".

Visites du 19 octobre 2022 au 22 janvier 2023.

Visites Du mardi au dimanche, de 10 heures à 19 heures. Les tarifs et les billets d'entrée sont à retouver sur le site du musée.

En 25 ans, le musée a accueilli 131 expositions © Radio France - Franck Dolosor

L’activation de « L’Arbre aux souhaits » de Yoko Ono, les 23 octobre et 31 décembre 2022, fait parti des temps forts du vingt-cinquième anniversaire du musée Guggenheim de Bilbao .