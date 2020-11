Le musée Vouland d'Avignon veut qu'on lui écrive pendant le confinement

Le musée Vouland d'Avignon demande qu'on lui écrive ! Un email (ou un courriel) sera toléré mais le musée préfère une carte postale ou une lettre écrite à la main pour entretenir le lien avec ses visiteurs.

Retrouver la sensation d'écrire à la main sur du papier

Le musée des arts décoratifs du 18e siècle est fermé évidemment. Mais l'équipe du musée s'est souvenu qu'au 18e siècle, on écrivait beaucoup. Pour briser le confinement et raviver un lien culturel, la conservatrice du Musée Vouland demande que les visiteurs se remettent à écrire autrement que sur le téléphone portable.

_"On est dans l'hyper virtuel par le tchat et les réseaux sociaux. Y a-t-il vraiment un échange qui ressemble à une correspondance ? Quel ressenti pourrait-on avoir en écrivant avec de nouveau du papier ? Ces courriers seront des exemplaires uniques, comme l'objet unique du musée. On aimerait recevoi_r des lettres qui expriment une curiosité sur le musée ou des réactions plus personnelles ou imaginaires".

Des meubles du 18e siècle pour écrire aujourd'hui

Partout dans le musée Vouland des arts décoratifs, il y a des meubles pour écrire : des écritoires, des secrétaires, des tablettes en encoignures parées de magnifiques marqueteries pour prendre la plume et écrire un secret. Mais le musée est fermé... sauf sa boite aux lettres !

La directrice Odile Guichard attend des lettres des visiteurs pour les lire sur un bonheur-du-jour, un superbe meuble rond équipé d'une tablette et d'astucieux rangements pour l'encrier et la plume : "ce bonheur-du-jour va évoquer des choses particulières. Un correspondant pourrait écrire 'j'ai fait une seule visite du musée Vouland et je garde l'image de ce meuble' et hop, ça part sur quelque chose... Ou alors 'je ne connais pas le musée et commencer par correspondre va m'inciter à le découvrir' quand ce sera possible".

Jouer à déconfiner notre écriture numérique

En attendant, la réouverture du musée Vouland, la médiatrice du musée Coline Robert propose de déconfiner nos écritures trop numériques, de jouer à lâcher les SMS, les tweets et les posts : "passer par le papier peut libérer une envie de jouer avec les mots. Il y aura peut-être des choses plus secrètes. On n'a plus cette forme d'échanges aujourd'hui, ca peut une jeu".

Pour jouer pendant le confinement, il faut écrire au musée Vouland. On peux même acheter une carte postale en "clique et rapplique".

L'adresse pour écrire au Musée Vouland : 7 rue Victor Hugo, 84000 Avignon.