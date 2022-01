Le musicien poitevin Malek Djoudi inaugure un projet musical international au collège de Lusignan

Un projet musical a été lancé entre le collège de Lusignan et un établissement du Vietnam. Les élèves des classes à horaires aménagées en musique doivent composer une chanson et un clip. Premier cours ce jeudi avec Malik Djoudi, ancien élève du collège Jean Monnet et Dong Lan artiste vietnamienne.

Malik Djoudi a retrouvé sa salle de musique, 30 ans après y avoir mis les pieds pour la dernière fois. "C'est un moment d'émotion parce que de revenir ici, c'est assez fou. Je revois les salles de classe qui n'ont pas forcément beaucoup changé, les couloirs, la cour", lance le musicien poitevin qui a étudié au collège Jean Monnet en sixième et cinquième. Il était de retour ce jeudi 6 janvier pour lancer avec l'artiste vietnamienne Dong Lan un projet musical commun entre l'établissement poitevin et un collège de la province de Diên Biên, au nord-ouest du Vietnam.

D'ici la fin de l'année scolaire, les 4ème en "horaires aménagés musiques" vont créer de toute pièce une chanson, au collège vietnamien, le même exercice va être fait. L'idée a été initiée par la communauté urbaine du Grand Poitiers. "Que les élèves de Lusignan rencontrent les élèves du Vietnam par la musique, c'est génial", affirme Malik Djoudi.

Les professeurs deviennent spectateurs

Au menu de cette première répétition : de l'improvisation vocale, histoire de se mettre en jambe. "C'était hyper cool. On a pris confiance en nous. Et puis Malik nous a bien accompagné", affirme Claire. Maëlle de son côté s'enthousiasme de rencontrer "un chanteur qui vient de là où on vit et qui a réussi. C'est comme un lien serré entre nous et on sent un rapprochement."

Après ce premier cours, les 4èmes et 3èmes des classes à horaires aménagées en musique ont pu présenter aux artistes venus ce jeudi le premier extrait de leur spectacle de fin d'année. "Le contexte était vraiment intimidant et ils ont très bien réagi. Ça promet de belles choses", se réjouit l'une des professeure de musique des élèves, Stéphanie Blais. La représentation complète sur scène avec des musiciens poitevins est prévue en juin prochain.

Le dernier album de Malik Djoudi, "Troie", est sorti en septembre dernier. Le Poitevin l'avait présenté dans l'émission Accès Direct sur France Bleu.

En 2018, il avait participé à l'émission Bleu Poitou Live :

