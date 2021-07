Le mystère de Marguerittes résolu : c'était un épisode de gastro-entérite aigüe

C'était un épisode de gastro-entérite aigüe ! Fin du mystère à Marguerittes où plusieurs dizaines de personnes ont été prises de vomissements et de diarrhées pendant plusieurs jours.

L'Agence régionale de santé vient de mettre fin aux nombreuses rumeurs qui couraient à Marguerittes suite aux vomissements et aux diarrhées dont de nombreux habitants ont souffert ces derniers jours dans cette commune du Gard. Une épidémie qui s'est emballée pendant la fête votive qui s'est terminée le 27 juillet. "Toutes les analyses effectuées pour rechercher des germes ou bactéries se sont avérées négatives" peut-on lire sur la page Facebook de la mairie. C'était bien un épisode de gastro-entérite aigüe (GEA) qui a touché la commune. Les symptômes particuliers sont des diarrhées et des vomissements importants, de la fatigue, des douleurs et une fièvre modérée. Une amélioration est constatée dans les 72 heures maximum.

Quelques cas continuent d'être signalés. Il est recommandé de se laver régulièrement les mains et d'éviter les contacts physiques.

