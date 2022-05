Le mystère des ULM en Dordogne : "ils ont rasé les toits des maisons"

"A 8h et demi, on s'est demandé ce qui se passait. Mon mari est sorti en furie de notre mobil-home. Ils tournicotaient à droite, à gauche, et rasaient les toits des maisons", se souvient Martine. La gérante du camping de la commune les a vus deux fois. Une première en début de matinée ce mardi, et une autre fois, vers 18h. Et il semblerait qu'elle ne soit pas la seule : plusieurs habitants disent avoir aperçu des paramoteurs, sortes de parapentes à moteur, survoler la commune en rase-mottes ces derniers jours. Sans que personne ne sache exactement de qui il s'agit.

Des étrangers ?

Tous les témoignages recueillis évoquent un groupe de plusieurs engins, "au moins six". Ils seraient arrivés vendredi, certains les ont vus passer au-dessus de Lisle, d'autres près de Tocane. Toujours à très basse altitude. "Ils passaient à ras des arbres", témoigne une habitante. "Ça faisait un bruit de tondeuses", ajoute un autre.

Hervé Boudry, propriétaire d'une école de pilotage à Tocane-Saint-Apre, a reçu plusieurs appels de riverains agacés. "Mercredi matin, je suis descendu à Tocane chercher mon pain, un monsieur m'a agressé en me disant "vous nous embêtez à voler au-dessus de Lisle, si bas !", je lui ai dit "mais monsieur, ce n'est pas nous!", raconte-t-il. Le pilote assure qu'il n'a pas de paramoteurs, et qu'il respecte toujours les hauteurs de survol. "En campagne, c'est 150 mètres au dessus du sol. En ville ça va de 500 mètres pour des villages comme Lisle ou Tocane, jusqu'à 1.500 mètres pour des villes comme Périgueux." Pour lui, il ne peut s'agir que d'étrangers, car aucun Français ne se risquerait à braver la loi.

Selon lui, les ULM n'étaient pas non plus immatriculés, alors que c'est obligatoire en France. "C'est du grand n'importe quoi. On fait tous les efforts possibles pour limiter les nuisances. Là c'est de la bonne contre-publicité pour nous", conclut-il.

Contactée par France Bleu Périgord, la gendarmerie des transports aériens basée à Bordeaux indique avoir été informée. Mais les recherches n'ont pour le moment rien donné.

Le mystère risque encore de planner... Il semblerait que les pilotes ont quitté la région. Plus personne ne les a vu depuis mardi soir.