Le nageur amiénois Jérémy Stravius met un terme à sa carrière

Amiens, France

Il dit « stop ». À 31 ans, Jérémy Stravius arrête sa carrière. Le nageur amiénois, licencié à l’Olympic Nice Natation depuis l’an dernier, a décidé de raccrocher, selon une information révélée par nos confrères de Nice Matin. Erick Lefert, le coordinateur du club azuréen l’a confirmé à France Bleu Picardie : Jérémy Stravius arrive à saturation.

Une carrière riche et dense

Alors qu'il visait les JO de Tokyo l'été prochain, Stravius préfère mettre un terme à sa carrière, qui a été extrêmement riche. Jérémy Stravius, fait partie de la génération dorée de la natation française, même s'il est arrivé après la vague qui a déferlé sur les JO d'Athènes de 2004. En 2011 l'Amiénois remporte son premier titre majeur en individuel : il est sacré champion du monde sur le 100 mètres dos, sa spécialité, à Budapest. Jérémy Stravius étoffe sa collection de médailles de bronze, d'argent et d'or en individuel et en équipe, avec notamment un double titre de champion du monde en relais en 2013. Progressivement, il s'affirme comme l'un des patrons de l’équipe de France de natation. Aux JO de Rio en 2016, l'Amiénois décroche l'argent sur le 4x100 mètres au côté de Florent Manaudou, Fabien Gilot et Medhy Mettela. La suite de sa carrière est un peu plus délicate. Jérémy Stravius se cherche et s'essaye notamment au water-polo à Amiens. En septembre 2018, alors que son entraîneur Michel Chrétien quitte Amiens pour l'INSEP, le natif du Vimeu part s'entraîner à Nice où il signe définitivement en octobre 2019 après des désaccords avec Amiens Métropole Natation.

"Un choix personnel"

Richard Papazian, le directeur général de l’Olympic Nice Natation, confie au journal Nice Matin que Jérémy Stravius ne raccroche pas à cause d'une blessure : il s’agirait d’"un choix personnel". Richard Papazian évoque le retour prochain de Stravius dans la Somme et déplore "une grande perte pour le club de Nice et pour la natation française": Jérémy Stravius s'arrête finalement plus tôt que prévu, à sept mois des Jeux Olympiques au Japon.