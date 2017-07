Le nageur Michaël Phelps moins rapide que le requin

Une requin blanc et Michaël Phelps ont fait un vrai faux 100 metres et le requin l'a emporté - La police chinoise veut prédire les crimes grâce à l'intelligence artificielle. - Un char de l'armée belge s'achète des frites au drive.

Michaël Phelps, l'un des plus grand nageurs de l'histoire, médaillé à 28 reprises aux jeux olympiques a réalisé une course de 100 mètres avec un requin! L’événement était organisé par une chaîne de télé américaine. La vidéo est impressionnante, le requin Blanc et le nageur australien en monopalme cote à cote, seulement séparés par une ligne de bouées. Ça va vite, c'est très très serré et finalement c'est le squale qui l'emporte dans les derniers mètres de deux petites secondes.

Le départ de la course

Evidemment c'est un peu trop beau pour être vrai. Au départ il y a bien le requin blanc à qui l'on fait faire 100 mètres. Nous sommes près des côtes de l'Afrique du Sud. Pour des raisons de sécurité évidente Mickaël Phelps a fait son 100 mètres après celui du requin. Le reste est un magnifique effort de re-création et d'effets spéciaux...

Les autorités chinoises veulent prédire les crimes à partir d'un logiciel

C'est très sérieux , assez inquiétant et c'est le Financial Times qui raconte. La police chinoise collabore avec une entreprise qui aurait mis au point un système qui utilise les données de chacun pour déterminer si vous êtes un criminel en puissance. Exemple , vous achetez un couteau de cuisine. très bien. Mais si vous achetez juste derrière un marteau et un sac votre taux de potentialité criminelle augmente. Ce logiciel va également analyser la démarche de quelque un dans la foule , les gestes seront analysés. ça permet de traquer les personnes à hauts risque dit l'entreprise. La police est censée être prévenue avant l'arrivée d'un crime. La technologie n'a pas encore été utilisée. On ne sait pas si elle marche vraiment bien mais surtout, si ça marche, des personnes pourront être arrêté sans qu'aucun acte répréhensible ne soit commis.

Les militaires, eux, s'achetent un hamburger au drive

Ca se passe en Belgique après le défilé de la fête nationale, le 21 juillet. Deux hommes en voiture passent au drive de Quick et que voient-il devant eux : Un char qui se dirige tranquillement vers le Drive , s'arrête devant la cahute pour faire sa commande et repart vers la caisse. Une vidéo...très décalée!