Le naturisme a le vent en poupe dans le Var

Var, France

Selon la fédération française de naturisme, près de deux millions de personnes pratiquent le naturisme de façon régulière. Et si la France est la première destination naturiste mondiale, la Région PACA arrive en 3e position avec 24 espaces naturistes dont 13 campings. Le nombre de licenciés est d'ailleurs passé de 700 à 1.500 ces cinq dernières années.

"C'est un art de vivre qui n'a rien à voir avec le nudisme puisque nous nous installons sur des endroits dédiés par arrêté préfectoral ou communal, et nous sommes très attachés au respect de soi et à celui des autres" commente Viviane Tiar, la présidente de la fédération nationale de naturisme, qui préside également l'association Mer et Soleil du Monaco, du nom de la plage sur laquelle le naturisme est autorisée au Pradet.

Sur cette plage du Monaco justement, la séparation entre naturistes et "textiles" est indiquée par un simple panneau entre les deux zones. Et la cohabitation se passe bien. Anne et Jean y posent leur serviette depuis des années. Ce couple toulonnais est adepte du naturiste depuis près de 30 ans. "C'est la sensation d'être libre, tranquille. On n'est pas obligé de se tortiller pour se changer. Quand je vois les gens qui le font, je trouve ça terrible. Et puis, on n'est pas dans le paraître. On est comme on est " décrit Anne.

Son mari évoque même le côté plus convivial de la partie naturiste. "On se connait tous, on se dit bonjour le matin, on se donne des coups de main si quelqu'un a besoin de quelque chose. Dans la partie textile, c'est beaucoup plus anonyme" relate Jean. "Nous faisons aussi très attention à l'environnement, en ramassant les mégots et les déchets que les gens laissent le soir. Et d'ailleurs notre partie est bien plus propre que celle d'à côté" (celle des textiles, NDLR) souligne fièrement Eliane Salles, la vice-présidente et fondatrice de l'association Mer et Soleil du Monaco il y a 19 ans.

Dans la région, il y a les endroits autorisés par arrêté, comme la plage du Monaco au Pradet, ou encore le Bau rouge à Carqueiranne, la plage des Vieux Salins et l'île du Levant sur la commune de Hyères. C'est simplement toléré sur la plage de la Mitre à Toulon. Dans les Bouches-du-Rhône en revanche, pas beaucoup d'endroits pour les adeptes, à part la plage de Piémanson ou celle de Bonieu à Martigues. Aucun endroit à Marseille, et c'est simplement toléré à Cassis. Rendre accessibles de nouveaux endroits, c'est l'objectif que s'est notamment fixé la Pradétane Viviane Tiar.