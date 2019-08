Le naturisme cartonne cet été en Gironde

Vendays-Montalivet, France

C'est l'une des tendances de l'été : le naturisme affole les compteurs ! Avec une fréquentation en hausse de 6% en juillet, les premiers bilans de l'été sont excellents. Et traditionnellement, disent les professionnels, les mois d'août eux font toujours le plein. Ce qui laisse donc présager une très belle saison 2019.

La Gironde terre d'accueil du naturisme

Avec 3 énormes centres cachés entre l'océan et la forêt du Médoc - à Vendays-Montalivet, Grayan-et-l'Hôpital et au Porge - la Gironde reste la 2ème destination naturiste de France. Chaque été ce sont près de 30 000 naturistes par jour qui sont accueillis dans ces centres qui proposent à leurs clients toutes les activités sur place. "Chez nous, les clients ont tout ce qu'il faut : cinéma, commerces, coiffeurs, activités culturelles et loisirs pour les enfants ! Ils n'ont pas besoin de sortir et peuvent passer toutes leurs vacances entièrement nus !" assure Gaël Lamure, le directeur du Centre Hélio Marin de Montalivet, le plus ancien centre naturiste de France, qui fêtera l'an prochain ses 70 ans.

Le CHM de Montalivet accueille au plus fort 14 000 vacanciers par jour Copier

Le CHM qui fêtera ses 70 ans en 2020 est le plus ancien centre naturiste de France - Régis Duvignau

Une croissance à 2 chiffres

Un engouement pour le naturisme que les professionnels disent sentir depuis plusieurs années, mais de manière encore plus nette cet été. Au centre Euronat de Grayan et l'Hopital, qui est lui le plus gros centre naturiste de Gironde, et même de France avec 330 hectares, le directeur Jean Michel Loréfice, parle même d'une croissance à 2 chiffres : + 10% en juillet.

Pourquoi cet engouement pour le naturisme cet été? La réponse du directeur du centre de Grayan et L'hôpital Copier

Si la tendance se confirme au mois d'août, cet été pourrait bien être celui de tous les records pour le naturisme, alors que dans le même temps, les campings textiles, eux enregistrent une fréquentation comparable à celle de l'année dernière.