Le naturopathe catalan Thierry Casasnovas de nouveau épinglé par la Mission anti-sectes

Sur les réseaux sociaux, il est une véritable star avec des centaines de milliers d'abonnés. Mais aux yeux autorités, Thierry Casanovas est un danger public. Le célèbre naturopathe installé en Vallespir (Pyrénées-Orientales) est de nouveau épinglé dans le rapport annuel de la Miviludes , la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.

ⓘ Publicité

Celui qui est surnommé "le pape du crudivorisme" a fait l'objet en 2021 de 54 signalements. Il est d'ailleurs la personnalité la plus signalée ces 10 dernières années auprès de la Miviludes. Pour l'avocat Rodolphe Bosselut, spécialisé dans les dossiers de dérives sectaires, invité ce mercredi de France Bleu Roussillon, Thierry Casasnovas incarne un nouveau phénomène, "le gourou 2.0".

loading

Sous le coup d'une enquête de la justice pour mise en danger de la vie d'autrui ouverte en 2020, Thierry Casanovas continue de diffuser en toute impunité sur internet ses charges contre la médecine traditionnelle.

Qualifié de "dérapeuthe" par la Miviludes ("de la contraction de deux mots : dérapage et thérapeute"), il affirme dans ses vidéos que les maladies n’existent pas et accuse les médicaments et la vaccination d’être nocifs pour la santé. Il invite donc ses abonnés à arrêter leur traitement médical et à se soigner avec des fruits et des légumes.

À lire aussi Thierry Casasnovas, le youtubeur catalan qui affole les autorités

Afin de prévenir le cancer ou la sclérose en plaque, Thierry Casanovas préconise le jeûne alimentaire. A l’entendre, le Sida est une supercherie, et pour se rétablir de la Covid, rien de mieux qu’un jus de carotte.

"Dérive sectaire"

De très nombreux témoignages reçus par la Miviludes font état de "situations particulièrement graves" : un homme explique ainsi que sa femme suivant assidûment Thierry Casanovas "ne veut plus aller voir son médecin traitant qu’elle connait pourtant très bien, a perdu 8 kilos à force de jeûner".

Un autre explique qu’une personne de sa famille serait sous l’emprise du naturopathe et "s’est mise à suivre ses conseils alimentaires jusqu’à devenir frugivore, boire de l’eau distillée, et ne se soigner que par des méthodes alternatives (...). Sa situation psychologique et familiale s’est progressivement aggravée et son état de santé ne paraît pas bon ».

Des revenus conséquents

Outre des revenus publicitaires conséquents tirés de sa chaîne Youtube (plus de 100 millions de vues), Thierry Casasnovas tire l'essentiel de ses ressources des sessions de formation qu'il organise en Vallespir et de la vente de produits dérivés comme les extracteurs de jus, vendus 300 euros l'unité.

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux "stages" sont désormais proposés en distanciel. Pour une session "amour des enfants" ou "cure de jouvence", il faut débourser entre 300 et 350 euros.

Pour la Miviludes, "l’emprise mentale qu’exercerait cet individu sur des personnes fragiles (...), le discours antisocial et le caractère exorbitant des exigences financières sont de nature à favoriser une dérive sectaire."