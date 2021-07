Le Nîmes Olympique ouvre la saison de Ligue 2 ce samedi à Bastia

"Tout le monde redoute le déplacement à Bastia. C'est une tradition là-bas, tu es toujours reçu chaleureusement." Pascal Plancque, l'entraîneur nîmois a connu cet accueil alors qu'il était joueur. Ce match d'ouverture de la saison 2021/2022 de Ligue 2 sera différent : "[Les Bastiais] sont dans l'euphorie de plusieurs montées successives, premier match en Ligue 2 pour eux avec le retour du public. Va y avoir de l'ambiance, de l'engagement, de l'intensité. C'est un beau challenge." Mais un challenge avec un petit effectif pour les Gardois : "_Aujourd'hui c'est la priorité, retrouver un attaquant, même deux_. C'est le domaine dans lequel il nous manque des joueurs aujourd'hui." Et ce n'est pas le seul domaine pour lequel il y aurait besoin de recruter estime Pascal Plancque, sans préciser lequel ou lesquels, ajoutant toutefois : "Un club c'est 20 à 23 joueurs pour la saison."

Mais difficile de recruter des joueurs en ce moment : "Il y a des joueurs qu'on aimerait faire venir mais pour eux, la perspective de jouer en Ligue 2, ça ne les enchante pas. Et puis aujourd'hui, les clubs ont beaucoup moins de moyens que les années précédentes (crise Covid, droits télé) ça a eu un impact financier très important mais les joueurs n'en ont pas conscience. Ils ont les mêmes exigences salariales... On en est là. Bien sûr qu'on a besoin d'attaquants." Aussi, depuis quelques temps, Pascal Plancque se "réveille très tôt. Je suis quand même inquiet et c'est normal, y'a de quoi l'être. Mais en même temps quand je vois les joueurs comment ils s'investissent dans l'entraînement, la dynamique qu'ils ont entre eux, je me dis qu'il y a des motifs d'espoir et de quoi faire quelque chose de vraiment bien."