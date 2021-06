PHOTOS - Le Nîmois Raphaël Raucoule, "El Rafi", désormais torero, matador de toros

Cape de paseo blanche brodée de roses rouges, habit rose et doré, le Nîmois El Rafi a été fait torero le dimanche 6 juin 2021 dans les arènes d'Arles. Il avait pour parrain Daniel Luque et pour témoin Adrien Salenc. Pour son alternative, El Rafi a coupé une oreille à son second taureau.

Une drôle de corrida pour une alternative, mais une corrida quand même et une alternative quand même. La première corrida de la saison en France. Pour la corrida, tout a commencé par une bronca quand au micro ont été rappelées les consignes sanitaires : "port du masque obligatoire et respect des places." Le public a sifflé. Moins de 3.000 personnes, jauge sanitaire oblige, mais même moins de 3.000 siffleurs font beaucoup de bruit. Le public a sifflé avant la corrida, et il a sifflé lorsque ces consignes ont été répétées. Trois fois. Ce furent les seules broncas de la journée.

Pour l'alternative, El Rafi n'eut pas le sort heureux avec son premier taureau de l'élevage Pedraza de Yeltes. Quelques séries toutefois, mais malchanceux à l'épée, il doit se contenter d'une vuelta, un tour d'honneur. Il eut plus de chance avec son second, qui offrit de belles charges. Dans le public, les nombreux Nîmois se faisaient entendre, comme la musique de la pena Chicuelo 2. Puis l'épée bien plantée cette fois-ci lui permit d'obtenir une oreille. Sa première oreille de torero et, à la sortie, signant des autographes ou posant pour des selfies avec des aficionados, il disait vouloir faire mieux à Nîmes, ce sera samedi, 17h30.

Pour le reste, Daniel Luque est celui qui s'en sort le moins bien. Il est vrai qu'il n'a pas hérité des meilleurs taureaux. Silence sur le premier, même chose pour le second. Le troisième torero, le Français Adrien Salenc coupe une oreille à son premier taureau après une bonne épée et aurait pu faire beaucoup mieux avec son second. Le public le soutenait, la musique aussi, mais l'animal se casse la patte avant gauche et, d'un seul coup, tout s'arrête, le taureau comme le public. Une nouvelle bonne épée lui permet de venir saluer au centre alors qu'il aurait pu espérer beaucoup mieux.

Vuelta pour El Rafi après le premier taureau de son alternative © Radio France - Philippe Thomain

Une oreille pour El Rafi après son second taureau de l'après-midi à Arles © Radio France - Philippe Thomain