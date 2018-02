Face aux prévisions de températures glaciales pour les 48 heures à venir, la préfecture de la Creuse a activé le niveau 2 du plan Grand Froid ce lundi. La vigilance vis à vis des personnes sans abri et des personnes fragiles est renforcée, à Guéret comme en zone plus rurale.

Creuse, France

La préfecture de la Creuse a déclenché le niveau 2 du plan Grand Froid ce lundi pour faire face à la vague de froid qui va encore s'intensifier la nuit prochaine et la nuit suivante. Les températures resteront négatives pendant 48 heures. Il fera jusqu'à -18 °C (température ressentie) la nuit et pas plus de -5 °C (température ressentie également) en journée dans le département.

Etre vigilant vis-à-vis des personnes vulnérables

Le niveau 2 de ce plan Grand Froid implique une vigilance accrue des pouvoirs publics, des services sociaux et des associations caritatives vis-à-vis des personnes sans abri et des personnes fragiles. Ainsi, à Guéret, les hébergements d'urgence de nuit resteront ouvert la journée et devront être en mesure de fournir des repas chauds à leurs bénéficiaires. En zone plus rurale, les maires sont appelés à être attentifs aux personnes isolées ou fragilisées.

La préfecture rappelle également que le 115, le numéro du SAMU social, peut être composé par toute personne en situation de besoin ou tout habitant qui constate une situation de détresse.

Cet épisode de grand froid ne durera que jusqu'à mercredi. Dès le lendemain, jeudi, le printemps devrait s'inviter sur une grande partie de la France.