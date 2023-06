Le niveau des cours d'eau remonte dans le Gard mais le niveau des nappes phréatiques reste bas

Compte tenu de la remontée des débits de la plupart des cours d'eau principaux du Gard, la Cèze, les Gardons d'Alès et d'Anduze passent désormais au niveau de l'alerte, comme l'Hérault, l'Arre et l'Ardèche déjà à ce niveau. Ces bassins ne peuvent cependant pas descendre au niveau vigilance en raison de la faiblesse de recharge des nappes, qui restent globalement basses par rapport à la normale. Le reste du département est maintenu en vigilance. Un prochain comité de la ressource en eau sera convoqué début juillet pour étudier l’évolution de la situation et proposer des mesures adaptées précise la Préfecture du Gard.

