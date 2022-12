Le niveau en orthographe des CM2 toujours en baisse, mais de manière moins prononcée

Selon cette enquête sur l'orthographe, menée à quatre reprises depuis 1987 avec la même dictée pour des élèves de CM2, le nombre moyen d'erreurs a augmenté régulièrement, passant en 34 ans de 10,7 erreurs à 19,4, indique l'agence des statistiques du ministère de l'Éducation (Depp).

La baisse du niveau ralentit

Entre 1987 et 2007, le nombre de fautes était passé de 10,7 à 14,7 (+4). Puis il s'est établi à 18 en 2015 (+3,3 ). La baisse constatée des résultats pour chaque période se poursuit donc en 2021, mais de façon moins marquée que sur la période précédente (+1,4).

C'est l'orthographe grammaticale (règles d'accord entre le sujet et le verbe, accords dans le groupe nominal, accords du participe passé) qui concentre l'essentiel des difficultés. Sur ce point cependant, la baisse observée entre 1987 et 2015 ne se poursuit pas en 2021.

Par exemple, l'accord de l'adjectif "inquiets" de la dictée passe de 46,2% de réussite en 1987 à 25,3% en 2021. Mais après une forte baisse jusqu'en 2015, une stabilité est observée en 2021. Les erreurs lexicales, elles, restent les moins fréquentes.

Les filles toujours plus performantes que les garçons

Les filles sont cependant plus performantes que les garçons : elles font en moyenne 17,7 erreurs contre 21,1 pour les garçons. Mais la différence du nombre d'erreurs entre filles et garçons, qui avait été stable entre 1987 et 2007, puis en hausse entre 2007 et 2015, tend à nouveau à se stabiliser en 2021.

Cette baisse des résultats continue par ailleurs de concerner l'ensemble des élèves, quels que soient leur sexe et leur âge.

Les différences de performances à la dictée continuent en outre d'être liées à l'environnement social des élèves. Ainsi le groupe composé des élèves d'écoles les moins favorisées fait en moyenne 21,9 erreurs, contre 15,5 dans le quart composé des écoles accueillant les élèves les plus favorisés.