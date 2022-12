Le niveau grand froid du plan d'urgence hivernale déclenché par la préfecture des Deux-Sèvres

Des maraudes sont organisées à Bressuire, Parthenay et Melle en plus de Niort.

La préfecture des Deux-Sèvres déclenche son plan d'urgence hivernal niveau grand froid. Compte-tenu des températures négatives attendues ce week-end, plusieurs mesures sont mises en place depuis ce soir et jusqu'à lundi matin. A Niort, la salle du Pré-Leroy est ouverte et propose 17 places d'hébergement supplémentaires. Elles s'ajoutent aux 126 places déjà mobilisées dans le département. En complément des maraudes quotidiennes assurées à Niort, des maraudes complémentaires sont organisées à Bressuire, Parthenay et Melle, en soirée. La préfète des Deux-Sèvres appelle à la vigilance. Toute personne en détresse sur l'espace public doit être signalée au 115. Le plan est en vigueur à partir de ce jeudi 15 jusqu'au lundi 19 décembre au matin et pourra être réexaminé en fonction des bulletins de Météo France.