Dordogne, France

Le début de la saison touristique va mal commencer pour certains loueurs de canoës kayaks. Sur la Vézère, la Dordogne et la Dronne notamment, les professionnels vont être obligés de retarder leurs locations. En cause, la rivière qui est trop haute. Actuellement la Vézère est à 1m40 par endroit. Or, la limite maximum pour autoriser la navigation est à 1m sur la rivière.

Dans cette situation les bateaux ne sont pas loués et il pourrait donc ne pas y avoir de canoë sur plusieurs rivières du département pour ce premier week-end des vacances de printemps.

Une situation préoccupante mais assez courante pour de nombreux loueurs. William Dulluc gère une base de canoës aux Eyzies. " C'est souvent le cas en cette période de l'année mais si le niveau reste aussi haut ce week-end on ne pourra pas louer nos canoës. Entre 80 cm et 1m, on peut louer à des gens expérimentés et en dessous de 80 cm c'est tout public" explique le loueur. A titre de comparaison selon lui, l'été le niveau de l'eau sur la rivière est à 20 cm.

Mais ce qui préoccupe le plus les loueurs de canoës, c'est la pluie, ce week-end du 07 et 08 avril, le soleil ne devrait pas être de la partie.