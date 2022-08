Le "no show", une pratique qui inquiète les restaurateurs chambériens

En juin dernier, une centaine de restaurateurs français ont signé un tribune où ils dénoncent le "no show" : le fait de réserver une table et ne jamais se présenter au restaurant. À Chambéry, la pratique semble récurrente toute l'année.

Lorsque nous nous présentons au restaurant de Sylvain, situé place Monge à Chambéry, et que nous lui posons la question sur le "no show", il soupire tout de suite. "C'est toutes les semaines, surtout le week-end". Le "no show", c'est le fait de réserver une table mais ne jamais venir pour s'installer et commander à manger. Une pratique qui fragilise le secteur de la restauration. Une centaine de restaurateurs avaient signé une tribune en juin dernier pour alerter sur ce phénomène malhonnête.

"J'avais une table de onze personnes prévues il y a une semaine", poursuit Sylvain. "Ils avaient réservé pour 20h30 et personne n'est venu. J'ai essayé d'appeler mais aucun réponse. C'est comme ça, on fait avec". Pourtant, à en croire les Chambériens croisés en centre-ville, personne n'a reconnu avoir fait faux bond à un restaurateur. "Jamais", répond Véronique. "Ce n'est pas dans nos habitudes, il faut respecter les restaurateurs", dit Nathalie. "Et puis même si ça arrive d'annuler, parce que ça arrive, j'appelle toujours pour prévenir", termine Vincent.

Passé un certain délai, si les clients ne se présentent pas, le restaurant peut annuler la réservation. © Radio France - Bastien Thomas

Perte sèche de chiffre d'affaires

"Une table vide, sur une soirée où vous devez refuser des clients, c'est une perte de chiffre d'affaires", précise Michel Naas, propriétaire d'un autre restaurant de la place Monge à Chambéry. "Sur ces périodes où l'on a besoin de chiffre, où on a des difficultés pour remplir ou accepter du monde, vous pouvez comprendre que c'est très rageant en fin de soirée".

Alors pour éviter la mauvaise surprise, il prend un numéro de téléphone au moment de la réservation. "On essaie de rappeler les clients pour savoir s'ils seront là ou pas", poursuit-il. "Il y a aussi les gens qui arrivent en avance, en retard ou beaucoup plus nombreux que ce qui était prévu. On ne peut pas mettre deux personnes sur une même chaise. Il faut que les gens comprennent comment fonctionne un restaurant".

Prépaiement ?

C'est une pratique déjà bien répandue à l'étranger ou dans certains restaurants gastronomiques français. "Ce n'est pas encore dans les mœurs en France mais il y a des systèmes pour réserver une table après un prépaiement. Il va falloir qu'on y arrive, que les gens comprennent". "Je prends souvent l'exemple du train ou de l'avion. Si vous avez un billet et que vous ne vous présentez pas, vous n'êtes pas remboursé", termine Michel Naas.