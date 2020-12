Le Noël de nos héros - Bettia : France Bleu désinfectée et chaleur humaine aux isolés

Sans le travail de Bettia, votre radio n'aurait pas pu poursuivre son activité dans de bonnes conditions sanitaires et se préserver de la Covid. Et les personnes chez qui elle allait faire le ménage se seraient senties bien seules

La journée de Bettia commence au beau milieu de la nuit. Quand la plupart d'entre nous sommes plongés dans un profond sommeil, cette femme courageuse de 57 ans se réveille. Il est 3h. L'heure de se préparer pour rejoindre les matinaliers de France Bleu Campagne Ardenne et de nettoyer et désinfecter les locaux et les studios. _Le moindre point de contact, de la poignée de porte à la souris d'ordinateur, en passant par les toilettes bien sûr, doit être désinfecté_.

Puis vers 5h3O : Bonne journée à demain ! Bettia part poursuivre sa journée. Cette fois au service des particuliers qu'elle visite pour faire du ménage. Elle devient aide ménagère. Un terme bien réducteur au vue de ce que Bettia apporte à ceux qui l'attendent : un peu de bonheur et du soutien. Pendant le confinement, elle était parfois l'unique visite pour ces personnes souvent âgées et isolées.

Quand on est là, on est présent pour les personnes. On les soutien dans la joie, dans leurs peines. Au moins je sert à quelque chose. Quelque chose qui me plaît !

Ce qui m'a le plus manqué ? : les weekends avec mon mari. Les petites sorties le samedi soir quand on allait sur les terrasses