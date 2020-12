Evelyne Meitens, cette énergique retraitée de Warmeriville, a fabriqué 500 masques pour les habitants de sa commune et 27 surblouses pour l'hôpital de Reims.

Le Noël de nos héros. Evelyne, couturière de masques et surblouses

Souvenez-vous combien les masques faisaient défaut au début du confinement, créant la polémique sur la gestion de leurs stocks. Pour Evelyne Meitens, pas de polémique, mais de l'action et de l'investissement.

Avec six autres habitantes de Warmeriville, elle s'est mobilisée durant le confinement pour fournir la commune en masques. Des heures passées devant la machine à coudre, et beaucoup de temps également à tenter de trouver du tissus, à lancer des appels pour récupérer ici et là, la matière première pour confectionner ces protections indispensables à l'établissement des barrières sanitaires.

Evelyne s'est investie sans compter et elle tire une grande fierté de son engagement auprès des autres, mais remercie avant tout tous les soignants pour avoir sauvé des vies.

Evelyne Meitens © Radio France - Nicolas Schmitt

Tout cela nous a aidé à rencontrer du monde qu'on n'aurait pas forcément connu en dehors du confinement et certains sont devenus des amis

Ma plus grande émotion ? : avoir réussi a organiser nos 40 ans de mariage avec toute ma famille cet été