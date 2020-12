Le Noël de nos héros - Hassan, dévouement total pour ses clients à Hermonville

Aménagement des horaires du magasin, livraison gratuite, tournée régulière chez les clients les plus fragiles. Hassan Abou, qui gère l'épicerie d'Hermonville, s'est démené pendant le confinement pour rendre service à ses clients

Hassan Abou à Hermonville, tout le monde le connaît. Pas uniquement parce qu'il tient l'unique épicerie de ce village de près de 1500 habitants. C'est sa gentillesse et sa bonté qui font de lui un homme très attachant. Toujours au service de sa clientèle et de celle à venir.

Il faut dire qu'entre Hassan et les habitants d'Hermonville, c'est une longue histoire. En 2014 lorsqu'il est menacé d'expulsion, tout le village et la mairie se mobilisent pour qu'il puisse rester. La mobilisation porte ses fruits : Hassan obtient un titre de séjour. Deux ans après, l'ancien employé de l'épicerie prend sa revanche et devient le gérant de l'établissement.

Alors durant le confinement, lorsqu'il s'est agit de rendre service à ces mêmes habitants dont certains trop âgés, ne pouvaient sortir de chez eux, Hassan n'a pas hésité à réorganiser ses horaires de travail pour se libérer du temps afin de pouvoir les livrer. Je livrais gratuitement juste pour un produit ou je passais à la pharmacie. Ca me faisait plaisir de faire ça pour mes clients. Ca me permettait de leur faire un petit coucou, et ça leur faisait du bien, explique Hassan.

Hassan Abou dans son épicerie, en plein coeur d'Hermonville

Mon p'tit remontant pour le moral ? : le soutien de mes clients et le soutien de la mairie.

Le Noël de nos héros. Hassan, 1ère partie Copier

Que dire à 2020 qui se termine ? : c'est vraiment pas 20 sur 20 !