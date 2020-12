Le Noël de nos héros. Laurent, médecin urgentiste au CHU de Reims

Faire face à l'inconnu. Voilà comment le Dr Leflon résume également son implication face à cette pandémie. L'état de connaissance de ce virus était très faible et changeait constamment. Tous les jours, de nouvelles informations tombaient sur ce qu'il fallait mettre en œuvre pour protéger les soignants et prendre en charge les patients.

On était un peu perdu au début car les infos qu'on avait le matin n'étaient parfois plus valides l'après-midi. C'était un peu la nébuleuse

Ce peu de connaissances compliquait également les relations avec les familles qui souhaitaient prendre des nouvelles de leurs proches admis aux urgences. Les appels téléphoniques étaient très nombreux. Difficile de dire dans les deux heures, comment allait se dérouler la suite. L'évolution de la maladie, on la connaissait très peu, précise Laurent Leflon.

Ce qui est le plus fatigant, c'est 30 fois, 40 fois par jour, s'habiller et se déshabiller, et de ne jamais quitter le masque