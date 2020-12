Le Noël de nos héros. Nicolas : créateur de la page Facebook "soutien aux carolomacériens"

C'est dans sa très jolie boutique L'oenoteck, dédiée aux vins et aux produits de ses chères terres ardennaises, dans le centre ville de Charleville-Mézières, que Nicolas Riquet revit avec nous cette année 2020 placée pour lui sous le signe de l'engagement.

Politique d'abord car depuis mars dernier, il est conseiller municipal de Charleville-Mézières. Personnel ensuite car d'une part, l'amour a frappé à sa porte. Il a rencontré Pauline pendant le confinement, et d'autre part, de par son investissement auprès des carolomacériens.

Grâce à la page Facebook qu'il a lancée, "Soutien aux carolomacériens", il a pu fédérer, dans chaque quartier de la ville, un ou plusieurs référents qui se sont portés volontaires, pour faire quelques courses aux personnes qui ne pouvaient pas du tout sortir de chez elles. Le pain, les médicaments... Ce sont ainsi plus de 40 personnes à travers la ville qui ont pu en aider 300 autres.

Plus la page Facebook prenait de l'ampleur, plus je me sentais utile et plus je savais que j'avais bien fait les choses