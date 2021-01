Le Noël de nos héros. Régis, la rock star de la rue Macquart

Il aura donné plus de 50 concerts devant chez lui avec son fils Michel. Pour animer la rue, se changer les idées et celles de ses voisins, et pour rendre hommage aux soignants à 20h

Régis et Michel Desbleds, les rock stars de la rue Macquart ! Ca sonne bien non ?! Pas autant que la musique qu'ils jouaient chaque soir pendant le confinement sur le pas de leur porte dans le centre ville de Reims. Ces passionnés enthousiastes, à la solidarité chevillé au corps, qui aiment à s'appeler les Macqu'Artistes, jouaient la chanson que proposait chaque jour le maire de Reims sur le site de la mairie.

Très vite, le répertoire s'est élargi et ce sont des mini concerts qu'ils donnaient à leur public : leurs voisins, présents physiquement dans la rue, et les internautes qui pouvaient les suivre en Facebook live grâce à ces mêmes voisins qui assuraient la captation.

De France Gall, (résiste ) à Cake (I will survive), en passant par quelques reprises maison à la sauce confinement, le père et le fils, Régis et Michel Desbleds, ont pris d'autant plus de plaisir à jouer chaque soir que c'était pour eux une première. Jamais jusque-là ils n'avaient partagé la même "scène". Au final, ils auront donné une cinquantaine de concerts.

Régis Desbleds, chez lui dans la pièce dédiée à la batterie, spécialement insonorisée © Radio France - Nicolas Schmitt

Ce que ça m'a apporté ? : comprendre que la solidarité existe. Ce rendez-vous très chaleureux m'a réconforté sur les valeurs humaines

Un projet en 2021 ? : pouvoir aller rejouer au festival de jazz de Marcillac l'été prochain, avec ma formation "Régis swing quartet"