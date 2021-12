Le Noël des Britanniques de la Somme gâché par la cinquième vague du Covid-19

Depuis ce samedi, il n'est plus possible de voyager au Royaume-Uni sauf "motif impérieux" et test PCR à l'aller et au retour. Alors pour les milliers de résidents Britanniques dans la Somme, il faut souvent revoir ses plans. Comme pour Neil Cartwrght, professeur d'anglais à Amiens.

En temps normal Neil Cartwright, arrivé en France en il y a 20 ans et professeur d'anglais dans un lycée d'Amiens passe une partie des fêtes de Noël avec sa femme Anouk, française, dans leur maison de Vignacourt. L'autre partie, il la passe en Angleterre, à Canterbury au sud-est du pays, auprès de ses deux enfants issu d'un premier mariage et de ses cinq petits enfants. Mais cette année, comme l'an dernier, le Covid en a décidé autrement.

Depuis ce samedi, avec la progression de la cinquième vague de Covid-19 et notamment du variant Omicron, il n'est plus possible de voyager au Royaume-Uni, sauf "motif impérieux", comme une raison de santé et à condition de passer un test PCR avant le départ et avant de retourner en France. Une possibilité qu'a bien envisagé Neil, mais c'était trop cher : "60 euros pour un test PCR".

Le Covid et le Brexit ont compliqué la vie des familles bi-nationales

Alors il va rester en France, même si les moyens numériques vont permettre un peu de contact avec sa famille anglaise : "On utilise Whatsapp, mais ce n'est pas la même chose ! Je suis triste." Entre le Covid et le Brexit, "l'Angleterre n'a jamais été aussi loin", reconnaît Anouk, la femme de Neil : "Il y a beaucoup de difficulté ne serait-ce que pour envoyer des choses, pour en recevoir, tout est puissance 40 au niveau des prix, c'est vraiment très compliqué."

Si ils avaient pu au mois de novembre, le temps d'une journée aller de l'autre côté de la Manche, Anouk et Neil Cartwright espère que les conditions de voyage se ré-assoupliront à nouveau, pour retrouver leur famille après des mois séparés.