Le nom d'un soldat du Loiret bientôt sur un nouveau monument aux morts à Paris

Bonny-sur-Loire, France

Ils étaient 548, ils sont désormais 549. Le nombre de soldats français tués en opération extérieure, depuis la mort d'un militaire originaire de Castres, samedi au Mali. Avant lui, deux Loirétains dont le maréchal des logis Jack Durand, décédé le 18 octobre 1999, en Bosnie-Herzégovine.

Quand j'ai vu ce qui est arrivé à ce pauvre petit jeune hier au Mali, j'ai tout de suite pensé à mon fils ! Ils avaient le même âge (25 ans)...", Yvette Durand.

Le 11 novembre prochain, à Paris, tous ces soldats morts pour la France seront enfin honorés. Le président de la République, Emmanuel Macron, inaugurera un nouveau monument en leur mémoire. Une initiative de l'association nationale des anciens combattants en opération extérieure et du Souvenir français qui, avant le 11 novembre, souhaitait des cérémonies dans les cimetières. "Les 548 familles ne pourront pas toutes se rendre à Paris" explique Jean-Christophe Denis, délégué général du Souvenir français pour le Loiret.

Une petite centaine de personnes s'est donc rassemblée sous la pluie, ce dimanche matin au cimetière de Bonny-sur-Loire. La famille de Jack Durand, des proches et autres habitants du village mais aussi des membres de l'harmonie locale pour mettre en musique cette cérémonie. Des anciens combattants étaient également présent. "Ici, on se souvient de ce qu'on a vécu là-bas et on rend hommage à nos frères d'armes" raconte Robert Calloud qui a servi au Tchad dans les années 1970.