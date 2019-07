Chaque été, c'est pareil : les abandons d'animaux sont en forte hausse à Rouen

En France, depuis le début de l'été, plus de 8000 animaux ont été recueillis par la SPA, surtout des chiens et des chats. Un chiffre stable sur an mais qui n'est malheureusement plus une surprise. C'est pareil à Rouen où le refuge SNPA est complet. La cause ? Des adoptions mal préparées. Reportage.

Rouen, France

Chaque été, c'est pareil. Avec les départs en vacances, de nombreux animaux domestiques sont abandonnés. En France, 8000 animaux ont été laissés par leur propriétaire depuis le début de l'été selon la SPA. Et cette situation se confirme à la SNPA (Société Normande de Protection aux Animaux) de Rouen située sur l’Ile Lacroix. Le refuge compte 30% d'actes d'abandon en plus.

Les cages du refuge sont complets

Des malinois, des labradors, des bergers allemands, il y a de tout au refuge SNPA de Rouen. En tout, ce sont 110 chiens qui cohabitent. Conséquence, le refuge est complet. Cette situation n'étonne plus Lise, animalière au refuge : "Quand on arrive à cette période, on est toujours aussi complet" explique-t-elle. Et le refuge en devient très bruyant. Les chiens donnent de la voix, surtout quand vient l'heure du déjeuner.

Ce berger allemand attend l'adoption dans son box © Radio France - Flavien Groyer

En période estivale, l'activité est plus soutenue : le refuge compte 30% d'actes d'abandon en plus. Des animaux laissés le plus souvent sur le bord de la route. Mais le directeur du refuge Jean-Christophe Lancel insiste, les abandons ne sont pas seulement la conséquence de la malveillance des propriétaires : "Cela peut être à cause d'une rentrée en maison de retraite, un divorce, une incarcération ou un passage à la précarité comme le chômage" explique t-il.

Des adoptions pas assez réfléchies

Pour éviter ces abandons, le directeur de la SNPA Jean-Christophe Lancel en appelle à la responsabilité de tous. Les familles doivent être prêtes à adopter un animal.

On aurait tendance à associer l’animal à une peluche, c'est oublier qu'un animal doit être éduqué - Jean Christophe Lancel.

Jean Christophe Lancel livre donc quelques préconisations : "Il faut que la maison soit adaptée à l'accueil en fonction de la race du chien". Il continue : "L'entente entre les différents animaux doit aussi se faire. C'est un temps à prendre pour que tout se passe bien. Ainsi, on évite les retours qui vont constituer un nouveau traumatisme et une grande douleur".

Le directeur constate une progression des abandons de chiens dits dangereux, des chiens abandonnés car mal éduqués et difficilement contrôlables.

Des chiens et plus rare... des chats

A côté des 110 chiens, dans une pièce bien plus au calme, une soixantaine de chats attendent d'être adoptés. Ces abandons sont beaucoup plus rares dans le refuge SNPA de Rouen.

Ce sont souvent des portées entières qui sont retrouvées en pleine période de mise bas. Noémie est animalière : "Des particuliers les retrouvent sur la voie publique. Soit ils ont une puce et un tatouage et ne sont jamais réclamés soit ils n'en n'ont pas du tout". Les portées ne sont pas séparées pour que les chatons puissent grandir encore ensemble.

Une portée de chatons qui a été retrouvée par le refuge © Radio France - Flavien Groyer

Trois chats ont été adoptés récemment. De quoi vider un peu les cages du refuge.