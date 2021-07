Le nombre d'abandons d'animaux en baisse dans le Vaucluse

Des centaines de chiens et de chats attendent d'être adoptés au Petit Pigeolet à L'Isle-sur-la-Sorgue. Comme c'est le cas depuis des années. Il y a même "moins d'abandons qu'en 2019 et 2020 dans le Vaucluse" remarque la bénévole Mireille Mazoyer. Pourtant, à l'échelle nationale, la SPA (Société Protectrice des Animaux) alerte sur la saturation des refuges et l'augmentation des abandons. Mais "nous ne connaissons pas cette hausse dans la région. On reste stable" assure Mireille Mazoyer.

Pas de conséquence de la crise sanitaire

Le président de la SPA, Jacques-Charles Fombonne suppose qu'une partie des animaux abandonnés sont ceux adoptés pendant les confinements. Mais ce n'est pas le cas dans le Vaucluse grâce à la vigilance des bénévoles. "Nous avons fait attention à ne pas céder aux adoptions des gens qui étaient libres sur le moment mais qui ne l'étaient plus au déconfinement" explique Mireille Mazoyer.