Terrible période pour les animaux !

Comme chaque année en début d'été les abandons sont légions. 60.000 chiens et chats seront délaissés comme chaque fois au bord de la route des vacances ou devant un refuge de la SPA. Le refuge de Nîmes atteint déjà sa capacité maximale. Près de deux cent chats ou chiens attendent dans les cages une nouvelle vie. Du jamais vu depuis plus de 15 ans pour le président du refuge.

Les deux dernières années on avait eu une régression des abandons mais cette année c'est l'année catastrophe. Chaque jour on refuse deux ou trois chiens. Cela nous fait mal au cœur car on ne sait pas ce que vont devenir ces animaux. Claude Gabach, président du refuge SPA de Nîmes.