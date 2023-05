Le nombre d'agressions physiques homophobes en forte hausse en 2022 selon le rapport de SOS Homophobie

L'homophobie et la transphobie sont toujours très présentes en France. Selon le rapport annuel de SOS Homophobie , les agressions physiques homophobes sont en "inquiétante hausse". En 2022, l'association a recensé 184 cas, soit une agression physique tous les deux jours, en hausse de 28% par rapport à 2021. Au total, l'association a reçu l'année dernière 1 506 témoignages via ses dispositifs d’écoute et de soutien aux victimes de LGBTIphobies. "Malgré l'évolution des lois et des mentalités, aujourd'hui les personnes LGBT ne peuvent toujours pas vivre librement, telles qu'elles sont", déplore le rapport.

Les victimes sont principalement des hommes, dans des lieux publics (38% des cas). Ils relatent avoir fait l'objet dans la grande majorité de coups et blessures, mais aussi de crachats ou encore de jets d'objets. Dans la moitié des cas, ces agressions sont le fait d’hommes (seuls ou en groupe).

Des discriminations très fortes en ligne et dans les lieux publics

Bien que la haine en ligne reste en tête avec 17 % des faits recensés, de plus en plus d'agression ont lieu dans l’espace public, comme les commerces. 12% des témoignages recueillis ont eu lieu dans ce cadre. En revanche, la part des cas dans le voisinage est en diminution par rapport à 2021 (9 % contre 11 %). L'association note aussi que les témoignages d'agressions homophobes au travail sont en baisse par rapport à 2021 même si la plateforme dédiée à ces discriminations reste très consultée.

Plus globalement, SOS homophobie note une augmentation de 5% des situations LGBTphobes en France. Le rejet pur et simple des personnes LGBTI est présent dans 68 % des cas. Ce rejet peut s’accompagner d’insultes (40 %), voire de menaces (15 %) ou d’agressions physiques (15 %). Les personnes sont confrontées à des attaques répétées par leurs agresseurs dans 22 % des cas. Quasiment un cas sur quatre s’inscrit donc dans du harcèlement.

Enfin, les victimes les plus jeunes (moins de 18 ans et jusqu’à 24 ans) représentent 30 % des cas pour lesquels l’âge de la victime est connu. Pour cette population, un cas sur trois a lieu dans le contexte familial et de l'entourage. Un cas sur cinq survient en Milieu scolaire.

Les actes transphobes en hausse

Le nombre de cas de transphobie a, de son côté, augmenté de 35 % par rapport à 2020, 27 % par rapport à 2021. Selon le rapport, la proportion de personnes trans et non binaires contactant l’association est en augmentation. Celle-ci était à 13 % en 2021, et s’est élevée à 18 % en 2022.

"Cela marque les répercussions de la banalisation du rejet des personnes trans et non binaires par certaines personnalités politiques, certains médias ou encore des inconnu·es sur les réseaux sociaux", assure SOS Homophobie. En août 2022, la diffusion d'une affiche du Planning familial représentant un homme enceint avait par exemple suscité de nombreuses réactions négatives. La première sphère de violence pour les personnes trans, avec 20 % des cas, ce sont les commerces et les services.

Ce rapport de SOS homophobie est publié chaque année depuis 1997. Au total, l'association a reçu en 2022, 1.506 témoignages via ses dispositifs d’écoute et de soutien aux victimes de LGBTIphobies. Pour enrayer ces actes de haine, le gouvernement doit lancer une "campagne nationale de sensibilisation", réclame SOS Homophobie, pour qui il faudrait également "renforcer les moyens d'enquête" et mieux former les policiers et gendarmes, qui refusent encore trop souvent de prendre en compte les plaintes des victimes.