"Le nombre d'allergiques croît tous les ans" : les conseils d'un spécialiste face aux pollens

Le soleil qui brille et les premières chaleurs, tout le monde n'en profite pas. La fin du printemps et l'arrivée de l'été sont une période difficile pour les personnes allergiques. "Des maux de tête, le nez bouché, les yeux qui pleurent" : voilà les effets décrits par Anne, une Castelroussine. "Je commence mon traitement, à raison d'un antihistaminique par jour pendant six mois. J'évite d'aller en pleine campagne pendant l'été sinon c'est très pénible. Quand c'est vraiment très fort, j'ai la tranchée encombrée", ajoute-t-elle.

Je fais attention à ne pas aller dans des endroits qui ne sont pas recommandés pour moi.

C'est dire le calvaire vécu par les allergiques. Les pollens de graminées sont notamment arrivés en Berry avec une semaine d'avance. Et ils touchent de plus en plus de personnes. "Le nombre d'allergiques croît tous les ans. Auparavant, on avait des parents allergiques et on voit maintenant des enfants qui débutent des allergies et les parents qui développent des symptômes dans un second temps", confirme Jean-Marie Pauquet, allergologue à Bourges. "Le système immunitaire étant moins sollicité contre les infections, il va développer de plus en plus des réactions inappropriées et allergiques", explique-t-il.

Et il n'y a pas que les graminées. "Le pollen d'ambroisie est de plus en plus implanté et a progressivement colonisé le Berry. Il peut donner des symptômes beaucoup plus violents, notamment de l'asthme", souligne le spécialiste, invité de France Bleu Berry ce lundi. Il donne quelques conseils. "Il faut éviter de passer trop de temps à l'extérieur lors de journées ensoleillées. Se doucher en fin de journée permet d'éliminer les pollens. Quand on met du linge à sécher et qu'on le récupère à l'extérieur, ce n'est pas bon. Il vaut mieux le laisser sécher en intérieur", détaille Jean-Marie Pauquet. Sans oublier le port du masque qui peut être utile.