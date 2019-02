Le nombre d'amendes pour jets de mégots a explosé à Paris en 2018

Le nombre de PV dressés pour jets de mégots à Paris est passé de 24.500 à 36.000 en un an d'après les chiffres communiqués par la mairie de Paris. Cela représente une hausse de 47% par rapport à 2017.

Voilà un geste qui a coûté 68 € à 36 000 personnes en 2018 à Paris. Le nombre de PV pour jet de mégot a bondi de 47% en un an.

Paris, France

11.500 PV de plus en un an. Le nombre d'amendes à 68 € pour jet de mégot a bondi en un an à Paris pour s'élever à 36.000, d'après des chiffres communiqués ce mardi par la mairie de Paris.

10 millions de mégots seraient ramassés tous les jours dans la capitale selon le groupe socialiste au Conseil de Paris qui a donc proposé au début du mois de février la création de "rues sans mégots". Chaque maire d'arrondissement déterminera les rues sur la base du volontariat. Des cendriers de poche seront distribués aux Parisiens, riverains, dans les bureaux et chez les commerçants qui participeront à l'opération, et des actions de prévention du tabagisme seront engagées. Ces actions concrètes devraient être mise en place au printemps.