Le nombre d'auto-entrepreneurs continue d'augmenter en Côte-d'Or

Le statut d'auto-entrepreneurs attire de plus en plus de monde en Bourgogne-Franche-Comté. Lancé il y a dix ans, ce régime a connu une progression de 13 % en 2018. La Côte-d'Or n'est pas en reste. Fin 2018, on comptait 8600 travailleurs indépendants en Côte-d'Or.