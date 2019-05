Le nombre d'internes en médecine augmentera de 20% à la rentrée en Centre Val-de-Loire

Orléans, France

Le nombre de postes d'internes en médecine en Centre Val-de-Loire passera de 214 à 255 en Centre Val-de-Loire : le Premier ministre Edouard Philippe l'a annoncé mercredi dans un courrier aux parlementaires de la majorité de la région qu'il avait reçus à Matignon le 12 mai dernier. En revanche, le numerus clausus (le nombre d'étudiants admis en faculté de médecine) n'augmentera pas à la rentrée prochaine.

La mobilisation des députés LaREM et Modem de la région #CVDL, emmenés par l’excellente @stephanie_rist, a porté ses fruits! @EPhilippePM annonce l’ouverture de 255 postes d’internat en 2019 (+20%) et un plan d’accélération dédié à la région pour la mise en oeuvre de #MaSanté2022pic.twitter.com/V2voIOXcla — Loic Kervran (@LoicKervran18) May 22, 2019

Pour Stéphanie Rist, députée LREM du Loiret, co-rapporteure de la loi santé 2019, c'est une bonne nouvelle pour lutter contre le manque de médecins dans la région : "suite à notre mobilisation (...), nous obtenons une hausse de 20% du nombre d'internes, qui seront médecins dans trois ou quatre ans". Mais pour le président (PS) du conseil régional, qui s'était mobilisé contre la décision du doyen de la faculté de médecine de Tours de ne pas augmenter le numerus clausus, ce n'est qu'un "premier pas, une étape certes indispensable mais insuffisante".

François Bonneau, président de la région Centre Val-de-Loire. © Radio France - Antoine Denéchère

François Bonneau "regrette que le numerus clausus ne soit pas augmenté à la rentrée 2019" : "le nombre d'internes va être porté à 25, soit. Mais il faut absolument que des internes soient nommés sur ces postes car on a connu, dans notre région, des postes qui étaient ouverts mais il n'y avait pas d'internes dessus : il faudra donc 255 internes en poste dès septembre, et sur tous les hôpitaux de la région. Il ne s'agit pas de faire une hyper concentration sur tel CHU ou CHRO, mais il faut des internes à Orléans et dans tous les départements !" François Bonneau réclame "un numerus clausus à 340 et donc un nombre d'internes de 340" pour lutter contre la désertification médicale.

Hausse du nombre d’internes en @RCValdeLoire : un 1er pas indispensable mais le compte n’y est pas ! #santépic.twitter.com/25c1XwBpWi — François Bonneau (@fbonneau) May 22, 2019