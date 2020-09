Le nombre d'interpellations a bondi cet été à Nice

La police municipale de Nice a interpellé plus de 1.500 personnes entre le 1er juillet et le 31 août. Le nombre d'interpellations a augmenté de 36% par rapport à 2019.

C'est l'heure du bilan estival pour la police municipale de Nice. L'été a été particulièrement agité entre les fêtes sur la plage, la lutte contre l'insécurité et le port du masque à faire respecter. Les policiers municipaux niçois ont réalisé plus de 1.500 interpellations entre le 1er juin et le 31 août. C'est 36% de plus que l'été dernier a rappelé ce vendredi le maire de Nice. Autre chiffre à retenir, 1200 amendes pour "non port du masque" ont été dressées cet été à Nice. Christian Estrosi a félicité l'action des policiers municipaux en cet été si particulier. Suite à la crise sanitaire, et à la fermeture par exemple des discothèques, de nombreux jeunes se sont retrouvés sur les plages niçoises le soir. La police municipale a dû particulièrement intervenir sur le Quai des Etats-Unis, sur le port ou aux Ponchettes.

Aller encore plus loin pour protéger les Niçoises et les Niçois

A l'occasion de ce bilan estival sur les interventions de la police municipale à Nice, le maire Christian Estrosi a rappelé que dans les prochains mois, une expérimentation allait permettre d'étendre les pouvoirs de la police municipale. Cette expérimentation a été validée cet été par le gouvernement. Les textes sont en préparation. La police municipale de Nice pourra alors contrôler les identités, faire ouvrir les coffres ou encore avoir accès au fichier national des permis de conduire ou des véhicules volés explique le maire de Nice. Christian Estrosi se bat depuis 10 ans pour donner plus de pouvoir et de missions aux policiers municipaux.

Des policiers recrutés

En prévision des nouvelles missions pour la police municipale de Nice, la mairie va recruter 80 nouveaux agents municipaux d'ici la fin de l'année. De son côté, le Premier Ministre s'est engagé en juillet dernier à renforcer les effectifs de policiers nationaux à Nice. Les premiers policiers prendront leurs fonctions le 14 septembre a indiqué le maire de Nice. Leurs arrivées vont s'étaler jusqu'en décembre.