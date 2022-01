Le nombre d'interventions de la SNSM en légère baisse dans la Manche en 2021

La SNSM de la Manche fait son bilan de l'année 2021. L'association enregistre une baisse de 10% de son nombre d'interventions, comparé à 2020. Au total, les 20 stations répartis du Mont-Saint-Michel à Saint-Vaast-La-Hougue ont appareillé leurs bateau 185 fois, après avoir été appelées par le Cross Jobourg (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage). Les 500 sauveteurs bénévoles ont secourus en mer 224 plaisanciers ou pêcheurs, surtout suite à des problèmes de moteur en panne ou un manque d'expérience. Pour rappel, ces derniers peuvent être mobilisés à tout moment, de jour comme de nuit.

Moins de sorties pour les plaisanciers en 2021 ?

"Il n'y a pas eu de drame véritablement. On a pas été dans des situations de sauvetages extrêmes, explique Jean-Marie Choisy, le délégué de la SNSM dans la Manche. Je pense que globalement les gens sont un peu moins sortis en mer. Donc, il y a eu aussi des conditions météo qui n'ont pas été fantastiques. On est en train d'analyser tout ça. La fréquention sur les plages étaient moins importante aussi que sur les autres années, ça peut expliquer certaines choses."

Sur les plages l'été, il est également possible de croiser les nageurs-sauveteurs de l'association. 33 baigneurs ont été secourus en 2021 dans la Manche, avec une intervention marquante, nécessitant une évacuation par l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile. En juillet, une femme de 76 ans s'est retrouvée en arrêt cardio-respiratoire à Gouville-sur-Mer. Heureusement, la septuagénaire a survécu.

Trois nouveaux bateaux attendus cette année

La SNSM regarde maintenant dans le viseur pour cette nouvelle année. Parmi les investissements, trois nouveaux bateaux devraient arriver dans le département. "A Agon-Coutainville, un canot de neuf mètres, qui était exposé au Salon Nautic [de Paris] et un semi-rigide avec cabine, continue Jean-Marie Choisy. A Flamanville, c'est une nouvelle vedette qui a été complétement refaite à neuf et puis il y aura la bénédiction d'un semi-rigide plus grand d'un mètre qui va remplacer le semi-rigide actuel de 6 mètres à Barneville-Carteret. Il pourra intervenir davantage. Vous savez que la vedette principale est contrainte par la marée dans la commune."

Un investissement à hauteur de 3 millions d'euros pour ces trois stations SNSM. L'achat est financé pour la moitié par le Département et la Région Normandie. Quant à son budget de fonctionnement, la SNSM de la Manche reste sur 8 millions d'euros cette année.